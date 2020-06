Prepad ekonomiky komplikuje situáciu absolventom: Kto bude mať problém nájsť si prácu?

Bez pracovných skúseností a s čerstvým diplomom vo vrecku to majú absolventi pri hľadaní práce vždy o niečo náročnejšie.

Konkurovať na pohovoroch skúsenejším uchádzačom býva náročné aj v dobrých časoch. Dnes, pri prepade ekonomiky, raste nezamestnanosti a poklese voľných pozícií to budú mať ešte horšie. Odborníci sa jednohlasne zhodujú, že nájsť si dnes prácu bude pre mladých ťažšie, ako to bolo v minulosti. Záleží aj na tom, akú školu či odbor vyštudovali. Skončenie školy je pre každého významný míľnik v živote. Tento rok je však situácia na pracovnom trhu horšia ako vlani. Nájsť si uplatnenie bude pre pandémiu ťažšie.

„Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce práve v súčasnosti, majú určite sťaženú situáciu. Ponúk je omnoho menej. Napriek tomu, že situácia sa postupne zlepšuje, porovnanie s minulým rokom predstavuje stále pokles o zhruba 40 percent,“ uviedla Nikola Richterová, spoločnosť Profesia. Profesia už 13. raz zverejnila porovnanie vysokých škôl.

„Rebríček nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce," vysvetlila Richterová. Najväčší záujem majú firmy o informatikov.





Vysokoškoláci prišli o miesto

Študenti pre pandémiu začali vo veľkom prichádzať o prácu. V prieskumu vzdelávacieho projektu Praxuj zistili, že 27 percent študentov vysokých škôl stratilo pre pandémiu prácu. Najkritickejšia situácia je v Prešovskom kraji, kde o privyrobenie ku škole prišlo 41 percent opýtaných študentov. Mimoriadne kritická je aj situácia v Bratislave. V tomto kraji o prácu pre pandémiu prišlo až 30 percent respondentov.

Najpriaznivejšie pracovné prostredie je pre študentov v Košickom a v Žilinskom kraji. Ale aj tu o prácu prišlo zhodne 20 percent respondentov. „Obdobie koronakrízy pripravilo o prácu množstvo študentov vysokých škôl. Veríme, že sa objaví štátna pomoc, ktorá prispeje k opätovnému prijímaniu vysokoškolákov do zamestnaní,“ hovorí Jozef Gašparík, spoluzakladateľ projektu Praxuj.

Problémy na pracovnom trhu

1. Veľa ľudí s diplomom

Všeobecne na našom pracovnom portáli každoročne vnímame, že máme vysokoškolských absolventov viac, ako by sme potrebovali. V roku 2020 napríklad požaduje vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa zhruba 20 percent ponúk. Omnoho viac je tých, ktoré požadujú nižšie vzdelanie. Vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí reaguje na ponuky práce, ktoré vyžadujú strednú školu. Situácia preto často ovplyvňuje aj stredoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí aj vďaka tomuto javu môžu prichádzať o zaujímavé pracovné príležitosti.

2. Odbory o ktoré nie je záujem

Druhým veľkým problémom je to, že vysoký podiel absolventov prichádza z odborov, kde buď nevidíme núdzu zamestnávateľov o nových ľudí alebo naopak, vidíme obrovský nedostatok zamestnancov, ale títo absolventi sa hlásia na iné pozície. Reč je napríklad o absolventoch pedagogiky či prírodných vied. Títo ľudia často reagujú na univerzálne pozície. Keď sa pozrieme aktuálne na to, na aké pozície s vysokoškolskými požiadavkami hľadajú firmy najviac ľudí a ide o ponuky, ktoré sú vhodné pre absolventov, sú to najmä farmaceuti, lekári, advokátski koncipienti, finanční analytici, právnici, programátori, databázoví inžinieri, obchodní analytici, či asistenti audítorov. V reakciách absolventov a požiadavkách firiem vidíme preto veľké rozdiely.

Horšia pozícia pri vyjednávaní

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Pandémia a boj proti jej šíreniu u nás i vo svete spôsobili prepad ekonomiky SR s negatívnym dopadom na trh práce. Miera nezamestnanosti rastie a práve v takomto období sa začína dostávať na trh práce nová skupina uchádzačov, a to absolventi stredných škôl a univerzít. Oproti absolventom z minulých rokov to ale budú mať o niečo ťažšie. Vyberať si budú zrejme z menšieho počtu pracovných ponúk a aj ich vyjednávacia pozícia ohľadom výšky platov bude viac limitovaná.

Absolventi a Úrad práce

- evidencia na úrade práce je dobrovoľná

- výhodou je, že štát za evidovaného nezamestnaného platí zdravotné poistenie a môže využiť opatrenia na trhu práce (absolventskú prax)

- po skončení školy nie je nárok na dávku v nezamestnanosti

Stredoškolák

- po skončení strednej školy má rodič nárok na rodinné prídavky do 31. augusta, teda do konca prázdnin

- keby sa absolvent prihlásil na úrad práce, nárok na prídavky zaniká

- preto je výhodnejšie prihlásiť sa až po prázdninách (do 7 dní)

Vysokoškolák

- stráca charakter nezaopatreného dieťaťa (rodinné prídavky a platenie zdravotných odvodov štátom) na druhý deň po ukončení školy záverečnou skúškou

- prihlásiť na úrad práce by sa mal do 7 dní