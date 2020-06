Benčičová si berie pár dní voľna: Romantika v Tatrách?

Darí sa jej na kurte aj v súkromí. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová (23) si po zisku dvoch titulov z turnaja Bratislava Open berie pár dní voľna. Dcéra slovenských rodičov, ktorá v pondelok na kurtoch Slovana triumfovala vo finále dvojhry aj debla, ide na výlet do Vysokých Tatier.

Belinda vníma dve trofeje ako peknú náplasť za to, že v čase pandémie koronavírusu nemôže bojovať o body na grandslamoch či turnajoch WTA.povedala ôsma hráčka rebríčka WTA po slávnostnom ceremoniáli. Pred ďalším turnajom série Peugeot Tennis Tour 2020 na dvorcoch Slávie STU chce vypnúť a načerpať sily v horách. „Po druhý raz v živote pôjdem do Tatier, veľmi sa na to teším. V uplynulých týždňoch som veľa trénovala a odohrala množstvo zápasov. Potrebujem si už oddýchnuť. Po podujatí na Slávii pôjdem do Švajčiarska, kde ma tiež čaká pár turnajov a následne extraliga,“ uzavrela Benčičová, ktorej by mal v Tatrách robiť spoločníka jej kondičný tréner a priateľ Martin Hromkovič (38).