Derby Slovana s DAC presunuli: Na tribúny pustia až 6000 divákov

Zápas 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava presunuli z nedele na stredu 1. júla.

Dôvodom je, že od tohto dátumu môže ísť na štadión viac ako tisíc osôb v prípade dodržania šachovnicového sedenia. Informoval o tom portál fortunaliga.sk.

Na duel do Dunajskej Stredy tak môže prísť až okolo šesťtisíc divákov. Ak by sa konal v nedeľu, podľa doterajších opatrení by mohlo byť na štadióne dokopy len 500 ľudí, čiže asi len tristo divákov. Fanúšikovia na štadióne však musia byť zodpovední, rešpektovať bezpečnostné nariadenia a dodržovať šachovnicové sedenie.

"Sme radi, že sa fanúšikovia vracajú na štadión. Je to výborná správa pre futbal, pre kluby. Ihneď po tom, čo vláda prezentovala uvoľňovanie opatrení a ohlásila, že štadióny sa môžu od 1. júla zaplniť do 50% kapacity, požiadali smeSme radi, že sa kluby Slovan a DAC dohodli prakticky okamžite a že sa tento atraktívny zápas odohrá pred slušnou diváckou kulisou vrátane fanúšikov hostí. Ďakujeme aj vysielateľovi zápasu Orange Šport, ktorý pružne reagoval na dohodu klubov. Fanúšikovia, ktorí sa nedostanú na štadión, si tak môžu zápas vychutnať na televíznych obrazovkách. Chcem ale aj zdôrazniť, že stále platia zvýšené bezpečnostné a hygienické pravidlá. Veríme, že fanúšikovia k nim pristúpia zodpovedne. Vážme si uvoľňovanie opatrení a užívajme si futbal," uviedol pre portál fortunaliga.sk prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.Zvyšné zápasy 3. kola nadstavby sa neposúvajú, odohrajú sa počas víkendu tak, ako bolo pôvodne plánované. Od 4. kola nadstavbových častí môžu byť všetky štadióny počas zápasov ligy zaplnené do 50% kapacity.Štadióny môžu byť zaplnené do 50% z celkovej kapacity. To znamená, že napríklad pri kapacite MOL Arény 12.700 miest môže byť na štadióne 6350 ľudí.Fanúšikovia musia dodržiavať šachovnicové sedenie, to znamená, že musia obsadzovať každú druhú stoličku v jednotlivých radoch a stolička pred nimi, resp. za nimi musí byť voľná.Fanúšikovia sa musia zdržiavať vo svojom sektore.Fanúšikovia musia dodržovať zvýšenú hygienu na toaletách, musia si umývať a dezinfikovať ruky.Fanúšikovia by mali dodržiavať bezpečné rozostupy približne dva metre.V exteriéri nemusia nosiť rúško. Ak sa ale stretnú s inými ľuďmi, alebo sú v interiéri, odporúča sa nosiť rúško, resp. mať zakryté dýchacie cesty.Ak má fanúšik príznaky ochorenia, musí opustiť zápas a kontaktovať svojho lekára.