Vlak v Prievidzi zrazil muža: Zistenie, po ktorom prišiel rušňovodič okamžite o prácu

Smrteľné zranenia utrpel v pondelok (22. 6.) večer po zrážke s vlakom na železničnej trati na sídlisku Mládež v Prievidzi muž neznámej totožnosti.

Rušňovodičovi namerali alkohol v dychu. Prípad vyšetruje polícia, informoval v utorok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

Pri zrážke išlo podľa polície o samovraždu, u rušňovodiča preukázala dychová skúška prítomnosť alkoholu, policajti mu namerali 0,69 promile. "K prípadu bude prizvaný znalec, ktorý preskúma, či v čase nástupu do služby nemal rušňovodič hladinu alkoholu vyššiu," doplnil Kudlička.

V prípade, ak by sa podľa neho preukázalo množstvo alkoholu nad jedno promile, muž by bol vyšetrovaný pre trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu môže hroziť väzenie. "V opačnom prípade by išlo o priestupok, za ktorý mu môže byť udelená pokuta a zákaz činnosti," doplnil.

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč informoval, že s rušňovodičom, ktorý pre firmu pracoval 42 rokov, okamžite rozviazali pracovný pomer. "Vedenie spoločnosti s okamžitou platnosťou nariadilo zvýšenie počtu náhodných kontrol na prítomnosť alkoholu u prevádzkových zamestnancov," dodal Kováč.