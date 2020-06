Ako sme zvládli pandémiu koronavírusu? Slováci sa v prieskume vyjadrili jasne

Polovica Slovákov hovorí, že Slovensko zvládlo situáciu okolo pandémie nového koronavírusu veľmi dobre.

Najhoršie hodnotenie dostali USA, Veľká Británia a Taliansko. Vyplýva to z prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý sleduje postoje Slovákov od začiatku "korona obdobia". "Ako druhé najpozitívnejšie z hľadiska zvládania pandémie bolo hodnotené Česko, avšak menej ako polovicou respondentov. Ďalšie susedné krajiny, Rakúsko a Maďarsko, pozitívne hodnotila približne tretina respondentov," uvádzajú autori.

Takmer polovica respondentov zhodnotila, že Rusko zvláda pandémiu zle. Taktiež si to myslí aj tretina ľudí v prípade Nemecka. Čína bola hodnotená nejednoznačne. "Zaujímavé je porovnanie so susednými krajinami a výrazný odstup v ich hodnotení. Maďarsko, ktoré bolo z hľadiska počtu nakazených na tom lepšie ako Česko a Rakúsko, bolo respondentmi vnímané najmenej pozitívne a takmer 16 percent respondentov sa k situácii v Maďarsku vôbec nevedelo vyjadriť. Zrejme to súvisí s výraznejšou medializáciou situácie v Česku a Rakúsku," hovorí Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Autori poznamenali, že čím viac boli respondenti spokojní s počínaním vlády a dôverovali ústrednému krízovému štábu a vláde, tým viac boli presvedčení, že SR zvláda pandémiu. Z prieskumu tiež vyplýva, že mladší respondenti častejšie súhlasili s tým, aby menej postihnuté krajiny Európskej únie podporovali tie, ktoré boli zasiahnuté ťažko.

Prieskum robila prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.