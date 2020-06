Je Jágr opäť zamilovaný? Bývalá sexi modelka plánuje rodinu

Celé Česko dostal do pozoru. Zdá sa, že česká hokejová legenda Jaromír Jágr (48) má novú priateľku.

V českých médiách sa objavili fotografie, ako majiteľ a bývalá hviezda NHL vychádza z luxusného hotela v Špindlerovom Mlýne s mladou kráskou Dominikou Branišovou (26).

Sexica s detskou tváričkou a dokonalými krivkami je pravdepodobne ďalšou Jágrovou partnerkou. Bývalá modelka, ktorá sa preslávila aj vďaka odvážnym fotkám, na blogu Little miss brunette, ešte v roku 2013 povedala, že o 10 rokov by sa už rada videla pri prebaľovacom pulte.

"Za 10 rokov by som už najskôr plánovala rodinu a niekde sa usadila," nechala sa počuť sexica. "Modeling rozhodne nie je to, na čo by som sa v budúcnosti spoliehala. Mám svoje plány, ktoré si ale zatiaľ nechávam pre seba," naznačila tajne.

Po rozchode s Veronikou Kopřivovou vlani v lete bol Jágr sám. Sem tam sa síce objavil v spoločnosti krásnej ženy, okrem iných i so slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou, ale zdá sa, že vážnejšie to vyzerá až teraz. Že by sa Jágr konečne odhodlal na svojho prvého potomka? Sám nedávno na sociálnej sieti povedal, že rodina mu chýba, ale na druhej strane má pred ňou rešpekt...