O Kramárovom osude v Inkognite je rozhodnuté: Televízia JOJ vyslovila rázne stanovisko!

Diváci Televízie Joj sa pred dvoma týždňami nechcene stali svedkami Kramárovho škrabkania vizážistky po intímnych partiách. Televízia JOJ to odvysielala v závere relácie Inkognito.

Na obchytkávanie vizážistky hercom Marošom Kramárom, ktoré sa odohralo priamo pred kamerami, reagovali mnohé Slovenky aj Slováci. Zatiaľ čo hercovi priami kolegovia aj so samotným hercom to nepovažovali za nič zvláštne a hodné ospravedlnenia, iné Slovenky, ktoré zažili sexuálne obťažovanie na vlastnej koži, to jednoznačne odsúdili.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

"Nechcite od nás, aby sme počas prestávky sedeli s rukami založenými pod zadkom a aby sme zatvorili oči a nikomu nemohli nič povedať a ani sa nijako správať. Je mi ľúto všetkých žien, ktorých sa nikto nedotýka," povedal Kramár na margo vzniknutej situácie. Televízia sa za odvysielanie záberov ospravedlnila, dokonca sa rozhodla chvíľu nevysielať časti Inkognita, v ktorých je Maroš Kramár prítomný.

JOJka však dva týždne po sexistickom kikse otočila a rozhodla sa, že Kramár za svoj prešľap pykať nebude. "V pondelok 8. júna odvysielala TV JOJ v relácii Inkognito dokrútku, ktorej časť môže bez dostatočného kontextu pôsobiť neslušne a nevhodne. Vedenie TV JOJ sa za odvysielanie tejto dokrútky ospravedlnilo a bolo udelené dôrazné upozornenie a poučenie zodpovedným za odvysielanie záberu. Nevhodná pasáž bola okamžite nahradená, aby sa v reprízach a internetovom archíve neopakovala. Vedenie TV JOJ sa veľmi detailne zaoberalo samotnou situáciou na pracovisku pre podozrenie z možného konania, ktoré sa na prvý pohľad mohlo javiť ako nezlučiteľné s firemnou kultúrou TV JOJ. Po mnohých konzultáciách o.i. s dotknutými stranami, ale aj s nezávislými externými odborníkmi konštatujeme, že daná situácia nenaplnila charakter takého konania, ktoré by malo byť sankcionované," povedala PR manažérka Katarína Gajdošíková.