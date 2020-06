Slovenská modelka si vzala slávnu herečku: Na svadobné šaty zabudnite, obliekli si toto!

Modelka Jaroslava Košíková alias Yaya (33) tvorí už viac ako 5 rokov pár herečkou Montserrat Oliver (54).

Montserrat je v Mexiku hviezdou telenoviel a pôsobí tiež ako moderátorka či modelka. Na Instagrame má až 2 milióny fanúšikov. Krásky v januári 2020 oznámili, že sú zasnúbené. Radostnú novinu vtedy komentoval aj ich kamarát, spevák Ricky Martin, ,,lajk" jej na Instagrame dala speváčka Thalia.

Yaya a Montserrat so svadbou nečakali a ako teraz vysvitlo, odohrala sa krátko po zásnubách. Manželky tak oslavujú prvý polrok od sobáša. ,,Naše svadobné sľuby boli naše, pretože sme chceli len intímny obrad, na ktorom sme si povedali áno. Teraz oslavujeme 6 mesiacov od momentu, kedy si sa stala mojou krásnou manželkou. Je to nádherná cesta a nech by sa dialo čokoľvek, vybrala by som si teba,“ napísala v nedeľu Montserrat do príspevku, ktorý komentoval Ricky Martin srdiečkami.

Pridala záber zo svadobného dňa, obe nevesty si obliekli jednoduché biele kostýmy. Yaya mala dokonca obuté tenisky. Slovenka sa so svojimi 362-tisíc priaznivcami na Instagrame tiež podelila o radostnú novinu. ,,Naše svadobné sľuby boli len naše, ale o šťastie sa treba podeliť. Pred 6 mesiacmi som si ťa vybrala za manželku a ty si si vybrala mňa! Vždy by som si vybrala nás! Zobrali sme sa počas intímneho obradu v našom dome v Texase. Každý deň budujeme tento náš domov s láskou,“ napísala Košíková.