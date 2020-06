V USA pribudli ďalšie obete koronavírusu: Prekročili hrozivú hranicu

Spojené štáty v pondelok prekročili pochmúrnu hranicu 120 000 úmrtí na koronavírus, keď za posledných 24 hodín pribudlo v krajine ďalších 425 mŕtvych.

Informovala o tom americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP. Najväčšia ekonomika sveta je pandémiou postihnutá najťažšie. Oficiálnych prípadov nákazy koronavírusom je v USA vyše 2,31 milióna - z nich približne 640 000 ľudí sa úplne vyliečilo. Ukázali to údaje univerzity so sídlom v Baltimore, zverejnené v pondelok o 20.30 h miestneho času (v utorok o 02.30 h SELČ).

Nových úmrtí v predchádzajúci deň bolo 305, čo predstavovalo jeden z najnižších údajov za uplynulých niekoľko mesiacov, ale tieto počty sú cez víkend a po ňom vždy nižšie. Závisí to od nahlasovania miestnych zdravotníckych úradov.

Mnoho štátov do veľkej miery už zrušilo prísne karanténne opatrenia. Aj New York - ohnisko pandémie v USA - urobil v pondelok veľký krok, keď povolil znovu otvoriť obchody a podniky, ktoré nie sú pre život nevyhnutné. I samotné mesto New York sa vracia do normálnejších koľají, keď sa ľudia vrátili na pracoviská či do vonkajších priestorov reštaurácií. Zamestnanci musia mať rúška a vo výťahoch sú naznačené stopy, kde môžu ľudia stáť, pričom kapacita je obmedzená na štvrtinu. Ide o druhú zo štyroch fáz znovuotvárania mesta New York, ale jeho starosta Bill De Blasio označil pondelok za "najväčší krok", píše agentúra AP.

Avšak približne 20 amerických štátov, prevažne na juhu a západe, zažíva novú vlnu nákazy. Medzi nimi je aj štát Florida, kde presiahol počet infekcií 100 000, a z nich takmer 3000 tam zistili len v pondelok. Prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že počet mŕtvych v USA môže prekročiť 150 000, ale uviedol tiež, že keby krajina neurobila kroky na spomalenie šírenia koronavírusu, o život by prišli dva až štyri milióny ľudí.