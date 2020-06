Mama zúri: Jej 13-ročný syn dostal ako domácu úlohu naplánovať si vlastný pohreb

Matka troch detí neverila vlastným očiam. Jej 13-ročný syn Brody priniesol zo školy domácu úlohu, v ktorej si mal do podrobností naplánovať vlastný pohreb.

Ako uvádza portál Mirror, chlapec chodí do katolíckej školy v anglickom meste Leicester. 34-ročná Gemma Marston tvrdí, že jej syn sa mal v domácej úlohe vyjadriť, či sa chce dať pochovať alebo spopolniť. Tiež si mal vybrať truhlu a hudbu na pohreb. Rozhodla sa, že to nenechá len tak, a tak fotografiu domácej úlohy zverejnila na Facebooku.

„Keď som uvidela domácu úlohu, nemohla som tomu uveriť. Musela som si to prečítať dvakrát. Chápem, že v rámci učebných osnov náboženských štúdií musia diskutovať o smrti, ale to, že 13-ročné dieťa musí premýšľať o vlastnom pohrebe, je hrozivé,“ vyjadrila svoju rozčúlenie Brodyho mama.

Vo formulári si deti mali vybrať hudbu a kvety na hrob. Tiež museli svoj výber zdôvodniť. Gemma je presvedčená, že jej syn je ešte moc malý na to, aby dostal takúto úlohu, najmä počas pandémie, keď mnohým rodinám zomreli milovaní.

„Nemyslím si, že domáca úloha bola primeraná. Deti zažívajú počas karantény dosť traumy a úzkosti. Nemusia myslieť na svoju vlastnú smrť. Predstavte si, že by môjmu synovi zomreli starí rodičia a smútil za nimi. Premýšľať vtedy o vlastnom pohrebe je nechutné,“ vyjadruje svoje znechutenie Gemma a dodáva, že tento krok bol veľmi necitlivý.

Jej príspevok na sociálnej sieti okamžite obletel internet a ľudia vyjadrovali svoje pobúrenie. „Je to nechutné najmä preto, že počas pandémie zomierajú tisíce ľudí,“ znel jeden z komentárov. Na fotografiu reagoval aj učiteľ: „Neurobil by som to. Niektoré deti môžu byť veľmi citlivé na predstavy o smrti a pohreboch“.

Škola sa ospravedlnila a tvrdí, že domácu úlohu im zaslali nedopatrením a bola určená pre deti vo vyššom ročníku. „Dieťa by malo byť dieťaťom tak dlho, ako to je len možné a nemalo byť čeliť týmto morbídnym otázkam,“ povedala Gemma a dodala, že škole nemala chuť ani len odpovedať. „Školy potrebujú súhlas rodičov, keď s deťmi diskutujú o sexuálnej výchove. Domnievam sa, že by mali pýtať súhlas aj pri diskusiách týkajúcich sa smrti,“ ukončila rozprávanie Gemma.