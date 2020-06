Harry a Meghan dali zbohom advokátskej firme: Tento krok znamená len jedno!

Londýnska advokátska spoločnosť Harbottle & Lewis sa môže chváliť tým, že jej služby využíva aj britská kráľovná Alžbeta II. a ostatní členovia jej rodiny.

Princa Williama (38) a Harryho (35) začala táto kancelária zastrešovať od ich puberty, kedy sa stali právne zodpovednými. Lenže Harry dal tento týždeň advokátom výpoveď. S manželkou Meghan (38) podpísali oficiálne dokumenty ukončujúce spoluprácu.

"Toto jasne dáva svetu najavo, že sa v žiadnom prípade nemienia vrátiť do Spojeného kráľovstva a do britskej kráľovskej rodiny. Výber advokátov je pre kráľovskú rodinu zásadnou vecou," cituje denník The Mail.

Harry predtým jedného z advokátov spoločnosti Gerrarda Tyrrella požiadal, aby bol riaditeľom ich charitatívnej organizácie Sussex Royal. Lenže potom, čo im kráľovná zakázala používať túto značku, celý projekt stroskotal. A ďalšie problémy prišli v USA, kde sa manželia pokúsili registrovať iný názov - Archewell.

Vojvodu zo Sussexu bude právne zastupovať európska spoločnosť Fieldfisher. Tá síce pochádza z Londýna, ale má pobočky v trinástich mestách EÚ a tiež v Ázii.