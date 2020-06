Ostane Froome v Ineose? Prehovoril jeho tímový kolega

Hviezdny britský cyklista Chris Froome by mal zostať prinajmenšom do Tour de France v stajni Ineos.

Po špekuláciách z posledných týždňov to povedal svojim tímovým parťákom. Uviedol to jeden z nich - holandský cyklista Dylan van Baarle. Tridsaťpäťročný Froome mal stajňovým kolegom povedať, že zostáva a Tour, na ktorej chce získať piaty titul, absolvuje vo farbách Ineos.

"Samozrejme sme sa o tom bavili, pretože toho sú teraz všade plné správy. Nám hovoril, že zostáva a chce ísť Tour ako pretekár Ineos. Takže predpokladám, že to tak bude a zostane s nami," povedal holandskému denníku AD Van Baarle, ktorý je momentálne spolu s Froomem a ďalšími na prípravnom kempe.

Froomeovi po sezóne končí zmluva. Štvornásobný víťaz Tour de France sa ale údajne už nejakú dobu rozhliada inde. V Ineos patrí medzi jeho kolegov aj víťazi Tour z predchádzajúcich dvoch rokov Geraint Thomas a Kolumbijčan Egan Bernal, Froome tak nemá pre tohtoročný odložený ročník istú pozíciu jasného tímového lídra. Eminentný záujem a pripravenú trojročnú zmluvu, ktorá by začala v auguste, má mať izraelská stajňa Start-Up Nation. "Netuším, čo sa deje v zákulisí, ale počítam, že zostane. Bolo by to veľa zvláštne, keby mal ísť na Tour proti nám. A nemyslím, že by sa to malo všetko odohrať tak rýchlo," doplnil Van Baarle.