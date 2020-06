Lukratívna plocha pri Štrkovci možno čoskoro zmení majiteľa: Neslýchaná suma! Kúpi Ružinov parkovisko za takúto pálku?

Zmení majiteľa? Počas víkendu schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov návrh na prevod vlastníctva lukratívneho pozemku.

Prostredníctvom Ružinovskej rozvojovej spoločnosti, s. r. o., chcú odkúpiť parkovisko od súk­romnej spoločnosti Urbicom, a. s., za vyše 2,6 milióna. Za m² by tak mohla mestská časť vysoliť 1 320 €! Prečo to poslanci plánujú odklepnúť a čo s rozľahlou plochou plánujú urobiť? Dnes by mali ružinovskí poslanci rozhodnúť, či parkovisko na Sabinovskej ulici v Ružinove v Bratislave, zmení majiteľa. Návrh na odkúpenie za vyše 2,6 milióna miestne zastupiteľstvo Ružinova počas víkendu schválilo. Pozemok, ktorý má 1 995 m², vlastní momentálne spoločnosť Urbicom, ktorá ho pred 12 rokmi kúpila v dražbe.

„Za necelé dva roky sa nám podarilo do rúk mesta získať hektáre pozemkov, na ktorých už vďaka tomu nehrozí nová výstavba. Teraz máme na stole odkúpenie veľkého parkoviska pri Štrkoveckom jazere,“ povedal starosta Ružinova Martin Chren s tým, že pozemok parkoviska je v územnom pláne určený na výstavbu bytov.

„Ak by sme ho získali pre mestskú časť, už by sa obyvatelia nemuseli báť, že by naše najvzácnejšie jazero niekto zastaval ďalším panelákom. Áno, samého ma mrzí, že na naprávanie krívd z minulosti musíme dnes vynakladať nemalé peniaze,“ doplnil a dodal, že kúpna zmluva bude podpísaná kupujúcim do 90 dní od schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ak nie, uznesenie stratí platnosť.