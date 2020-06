Pink vyšla s pravdou von: Bez manželskej poradne by som bola rozvedená

Speváčka Pink (40) svojim fanúšikom netají, že bez manželskej poradne a párovej terapie by jej vzťah s Careym Hartom (44) dávno skončil.

Manželmi sú štrnásť rokov a majú spolu dve deti. Randia spolu cez osemnásť rokov a zažili aj rozchod. Obaja sú však práve kvôli spoločným potomkom rozhodnutí udržať ich manželstvo funkčné. Pink a Carey sú dlhoročnými klientmi psychoterapeutky a párovej poradkyne Vanessy Innovej.

"Rozprávam sa s Vanessou sama a rozprávame sa s ňou aj s Careym spoločne. To je jediný dôvod, prečo sme stále spolu, pretože, viete, myslím, že partneri po dlhej dobe, proste hovoríme spolu. Nemôžem povedať, že je to nejaký mužský či ženský problém, myslím, že je to problém partnerský, manželský problém, že hovoríte dvoma rôznymi jazykmi," priznala Pink na Instagrame.

Americká speváčka má s Careym deväťročnú Willow a trojročného Jamesona.

"Potrebujete mať niekoho, kto vypočuje vás oboch a potom vám to preloží, a bez Vanessy, ktorá mi to prekladá posledných osemnásť rokov, viete, neboli by sme už spolu. Neboli, pretože nás ako deti nikto neučí, ako mať vzťahy, ako vychádzať s ľuďmi, chcem povedať, čo sa deje v našej krajine zrovna teraz, je toho dokonalým príkladom. Nevieme, ako milovať jeden druhého, nevieme, ako spolu vychádzať, nevieme, ako spolu komunikovať," dodala Pink.