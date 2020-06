Kramár sa po sexuálnej kauze v Inkognite chvastal v Čechách: Kopol si do známej novinárky!

Ťažkú hlavu si z toho rozhodne nerobí! Na herca Maroša Kramára (61) sa nedávno spustila poriadna vlna kritiky.

Za všetkým bolo jeho laškovanie a dotýkanie sa zadku maskérky v Inkognite. Celý incident odvysielala Jojka, no hneď nato sa za tento prešľap ospravedlnila. Samotný Kramár to ale neoľutoval a pustil sa do žien, ktoré vyjadrili na jeho osobu negatívny názor. Najnovšie sa na tému obchytkávania rozrozprával pre české médiá a dokonca sa pochválil, že žiadnu sankciu nedostal.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Meno Kramár bolo nedávno skloňované najmä v spojitosti s Inkognitom a maskérkou. Práve tej, konkrétne jej zadku, sa dotýkal herec počas nakrúcania relácie. Celé laškovanie uvideli diváci Jojky v záverečných titulkoch. Hneď nato bol Kramár pod paľbou tvrdej kritiky. Generálny riaditeľ Jojky Marcel Grega sa za odvysielanie v mene celej televízie ospravedlnil. Kramár síce vyjadrenie dal, no išlo skôr o útok na ženy, ktoré si ho doslova podali. Potom už zostalo ticho, no vyzerá to tak, že herec stále dokáže prekvapiť. Pre české médiá totiž poskytol rozhovor ohľadom spomínaného prešľapu.

„Na jednej strane je tu problém násilia a obťažovania, ktorý by sa mal riešiť tam, kde k nemu skutočne dochádza. Mali by sa stíhať ľudia, ktorí sa toho dopúšťajú. A druhý problém, ktorý sme otvorili, je napadnutie niekoho verejne, kto nebol nikým obvinený. Niektorí ľudia chcú dokázať silou-mocou vinu tam, kde nie je, a pomstiť sa mi, i keď som nič neurobil. Niektorí mi vyčítajú, že som sa svojím správaním vrátil do deväťdesiatych rokov. Popravde mám ale pocit, že práve títo ľudia sa vrátili do stredoveku a usporadúvajú hon na čarodejnice,“ povedal pre super.cz Kramár.

Pokračuje v nakrúcani?

Dokonca si kopol aj do novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá pri jeho mene skloňovala sexuálne obťažovanie. „Pani novinárke ide o to, aby mala čo najviac sledovateľov, ale podstata veci jej uniká. Využila celú situáciu pre svoje zviditeľnenie. Nie je to ale iba ona,“ povedal Kramár. A stihol sa pochváliť, že za incident nedostal žiadne sankcie a veselo pokračuje ako hádač v Inkognite.

„Nikdy som nedostal stopku. Točil som ďalšiu časť relácie Inkognito,“ dodal herec. Akosi však zabudol na fakt, že televízia za posledné obdobie nezaradila nakrútené relácie, v ktorých bol on ako hádač, do vysielania. Nahradila ich inými. Kompetentní v televízii sa dokonca netajili tým, že všetci zodpovední, čiže aj herec, budú riešení „na koberčeku“. Nový Čas kontaktoval Jojku s otázkami ohľadom kauzy, no do uzávierky sa nevyjadrila.