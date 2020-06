V obciach zasiahnutých povodňami pomáha vojsko: Manéver s mostom nemusí cesta vydržať

Obciam na severovýchode Slovenska, ktoré v piatok zasiahli prívalové vlny, pomôže aj vojsko.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V Pichniach v okrese Snina budú vojaci z Michaloviec pomáhať čistiť koryto potoka, do obce Zubné v Humenskom okrese smeruje pontónový most. Pre TASR to potvrdila riaditeľka komunikačného odboru ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Podľa jej slov má 20 vojakov a technika zo samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach pomáhať v obci Pichne pri čistení potoka. Ako sa v tejto súvislosti pre TASR vyjadril vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Snine Roman Gallik, ide o koryto s hĺbkou približne 1,5 metra, ktoré je miestami zanesené do výšky dvoch tretín.

Prekrytý potok zároveň slúžil ako chodník, ktorý prívalová vlna takisto zničila. "Tým, že tam boli štyri povodňové vlny, niektoré tie panely voda ´vyhodila´ a poškodila zvršok, zámkovú dlažbu. Na niektorých miestach je chodník nepoužiteľný, je rozbitý," priblížil s tým, že tieto škody sú, okrem poškodených cestných komunikácií, najväčšie na obecnom majetku. Podľa jeho slov ho obec realizovala vďaka eurofondom a mal byť ešte dva roky monitorovaný a udržiavaný. Ako dodal, vojenské mechanizmy by mali byť nápomocné aj pri ukladaní jeho podkladových panelov. Všetky práce tu podľa jeho odhadov budú trvať minimálne do piatka 26. júna.

Pontónový most má z Michaloviec do obce Zubné podľa slov Kovaľ Kakaščíkovej vojsko dopraviť pomocou podvozku zo ženijného práporu v Seredi. "Čakáme na povolenie od správy ciest, pretože celý náklad, ktorý sa bude prepravovať, má 70 ton a potrebujeme mať istotu, že cesta, po ktorej pôjde, to zvládne," uviedla. Pontónový most má nahradiť most spájajúci obec s lokalitou, kde sídlia tri podnikateľské subjekty a miestna reštaurácia. Ako sa pre TASR vyjadrila starostka Michaela Vasilenková, v prípade nespriechodnenia prístupovej komunikácie by boli ohrozené viaceré pracovné miesta obyvateľov obce.

V Sninskom okrese, ktorý bol zvýšením hladín vodných tokov v Prešovskom kraji postihnutý najviac, sa podľa slov Gallika situácia upokojila. V obci Pčoliné zatopilo pivnicu rodinného domu a do suterénu zariadenia pre seniorov prerazila spodná voda. V meste Snina v závere minulého týždňa (19.-21.6.) voda poškodila most na ceste tretej triedy 3889. "Bola na ňom poškodená rímsa po pravej strane, je nahnutá aj so zábradlím," opísal s tým, že situáciou sa už zaoberala aj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Druhý stupeň povodňovej aktivity má aktuálne podľa jeho slov okrem mesta Snina vyhlásených ešte päť obcí v okrese.