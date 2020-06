Zákaz hazardu bez potreby petície občanov? Koalícia chce obciam rozviazať ruky

Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú, aby mohli obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Umožniť by to mala novela zákona o hazardných hrách, ktorú poslanci predložili do parlamentu. Kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier by sa tak podľa nich posilnila.

Poslanci si myslia, že podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry je nadbytočná. Zloženie samosprávnych zastupiteľstiev vyjadruje podľa predkladateľov vôľu obyvateľov, ktorí cez komunálne voľby udelili poslancom mandát na ich zastupovanie. Argumentujú tiež, že právne poriadky členských štátov EÚ nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce. V súčasnosti platí, že takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, respektíve 15 percent občanov v prípade Bratislavy a Košíc. Obmedzenie hazardu na území obce je preto podľa poslancov problematické. "Následkom súčasnej právnej úpravy je, že obec nedokáže včas zabezpečiť ochranu záujmov obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu," uviedli predkladatelia. Podaním petície sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Poslanci upozorňujú, že v slovenskom právnom poriadku chýba jasné definovanie pojmu "verejný poriadok". "Obec a ani samotný petičný výbor objektívne nie sú schopní preskúmavať narúšanie verejného poriadku v situácii, keď je obsah tohto pojmu právne neurčitý a jednotliví občania môžu legitímne vzhliadať narúšanie verejného poriadku z rôznych dôvodov," napísali poslanci s tým, že pre obce a mestá je potom veľmi ťažké zabezpečovať podklady, ktorými by preukazovali kvalifikované narúšanie verejného poriadku. Aj to je podľa nich ďalší dôvod na vypustenie potreby petície. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. októbra 2020.