Známa Jojkárka prezradila záľubu, pri ktorej sa každej mamičke zatočí hlava: Ako to stíha pri deťoch?!

Stíha prácu, deti aj knihy! Reč je o moderátorke Hane Zavřelovej-Gallovej, ktorá si našla nové hobby.

Sympatická moderátorka Hana Zavřelová-Gallová z Jojky prezradila zaujímavý fakt z jej života. Hoci je dvojnásobnou mamičkou, a stále sa ukazuje aj na televíznej obrazovke, stíha niečo, na čo si mnoho ľudí nevie nájsť čas. Knihy číta jednu od druhej. Je to nielen jej koníček, ale svoju schopnosť rýchleho čítania využíva aj na to, aby poradila svojim kamarátom. “Lásku ku knihám vo mne odštartovala moja mama a kniha Pipi Dlhá Pančucha. Milovala som večery, ked mi z nej čítala a keď som vedela čítať ja sama, vymetala som detskú knižnicu, ktorú sme mali priamo pod bránou. U nás doma bolo vždy veľa kníh, takže som v niečom listovala, odkedy si pamätám. Mojím dlhoročným snom, ktorý ma vlastne priviedol aj k štúdiu žurnalistiky, bolo napísať raz vlastnú knihu,” prezradila Hana.

“Ked som po útlme začala znova nadšene hltať jednu knihu za druhou, dávala som svojim kamarátom tipy na facebooku. Prekvapilo ma, aký veľký ohlas to malo. A ako často písali, že si niečo kúpili na základe môjho odporúčania a či by som to nemohla všetko mať niekde pokope, aby to nemuseli hľadat na celej stene. Môj manžel Adam sa rozhodol, že mi ako prekvapenie na narodeniny daruje vlastnú stránku - nazval ju Hankine knihy a tam vešiam všetky svoje staršie i novšie knižné objavy,” hovorí Hanka o tom, aký osoh má pre iných ľudí jej záľuba.

Zaujímavé je to, že k masívnemu čítaniu kníh sa dostala vtedy, keď iné ženy nevedia, kam skôr. Moderátorka totiž čítava knihu napriek tomu, že má doma na krku už dve malé detičky. “V tomto prípade je to to povestné robenie citronády z citrónov. Keď sa Kubko narodil, ukázalo sa, že bez nosenia v šatke sa nezaobídeme. Dodnes najradšej spí na mne a dáva mi tým dobrých pár hodiniek len pre mňa. Takže namiesto frflania, že nemôžem upratovať byt, či variť, som sa rozhodla čas, keď som chodila, skákala na fitlopte, sedela v kresle, ležala v posteli s dieťaťom na sebe využiť na to, aby som si popozerala to, čo ma zaujímalo a najmä, aby som čítala. A asi mi to ide aj pomerne rýchlo, lebo na niektoré knihy mi občas stačia také štyri spánky," inšpiruje moderátorka.

Ako tvrdí, jej rýchle čítanie súvisí aj s prácou, ktorú vykonáva: ”V televízii som povestná tym, že 'Hanka to s jej rýchlym čítaním určite stihne'. No a teda čítam pomerne rýchlo nielen nahlas spravodajské texty, ale aj sama pre seba knihy. Nemyslím si, že som nejaký rekordman, ale asi som sa aj týmto trošku vycibrila v rýchlejšom čítaní, popri ktorom stíham text aj vnímať."