Prelomil mlčanie! Krištúfková oznámila odchod, Matovič prezradil ešte viac

Zodpovednosť za agendu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nesie čisto nominant strany Sme rodina Milan Krajniak. V reakcii na odchod Petry Krištúfkovej z funkcie splnomocnenkyne vlády pre rodinu to na tlačovom brífingu uviedol premiér Igor Matovič.

"Podľa mojich informácií je pani Krištúfková pečená varená na ministerstve už od volieb, čiže vykonávala tú prácu bez toho, aby na to mala papier. Z tohto pohľadu by sa len možno pomenovala skutočnosť," uviedol Matovič. Dodal, že rozhodnutie hnutia Sme rodina a Krištúfkovej rešpektuje. "Nebudem sa miešať do kompetencií ministra, ktorému chcem dôverovať a ktorému dôverujem," povedal.

Ako premiér uviedol, v nedeľu s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom aj Petrou Krištúfkovou sedeli približne dve hodiny. "Za posledné dva, tri mesiace, keď odstúpili štyria, piati ľudia z nejakých pozícií, odstúpili bez toho, aby som sa snažil na základe toho získavať si nejaký kredit cez médiá na úkor svojich koaličných partnerov. Povedal som medzi štyrmi očami, aký je môj názor, následne sa udial krok, že sme zobrali všetci na vedomie, že niekto niekde odstúpil. Myslím si, že tak by to malo fungovať v koalícii," uzavrel.

Petra Krištúfková sa v nedeľu vzdala postu splnomocnenkyne vlády pre rodinu. "Funkcia, ktorá nie je honorovaná, nestojí mi za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, ministra, naše hnutie a už vôbec nie na moje deti," povedala. Uviedla tiež, že tento inštitút bol zriadený pre to, aby pomáhal ľuďom a nie pre to, aby si našla "teplé miestečko". Dodala, že tento status brala len ako pokračovanie svojej práce a činnosti.