Nahnevaný Zidane po zápase svojich zverencov: Vyzerá to, že sme nič nedokázali

Hoci futbalisti Realu Madrid v nedeľňajšom 30. kole španielskej ligy zvíťazili v San Sebastiane 2: 1 a dotiahli sa na vedúce Barcelonu, trénera Zinedina Zidana (47) naštvalo, že sa po zápase riešil výkon rozhodcov.

Počas zápasu rozhodol arbiter niekoľko sporných momentov v prospech "bieleho baletu". V 48. minúte odpískal rozhodca faul v pokutovom území na Vinícia Júniora a kapitán Realu Sergio Ramos otvoril z penalty skóre.Na druhej strane pridal poisťujúcu druhú trefu Karim Benzema, hoci sa aj pri opakovaných záberoch

San Sebastian v závere iba znížil. "Štve ma, že sa na konci bavíme len o rozhodcoch a nie o tíme a zápasoch, ktoré sme od začiatku sezóny odohrali. Vyzerá to, že sme na ihrisku nič nedokázali. Nemôžeme ovplyvniť, čo kto hovorí. Len vám poviem, že sme vyhrali na ihrisku a bolo to zaslúžené víťazstvo. Pokiaľ ide o zvyšok, nech si každý hovorí, čo chce," citoval klubový web Zidana.

"Nevidel som opakované zábery, ale povedali mi, že penalta bola nariadená správne a že Benzemov gól bol regulárny.Chcem sa baviť len o našej zaslúženej výhre," konštatoval Zidane, ktorý v utorok oslávi 48. narodeniny. "Los Blancos" po koronavírusovej pauze bodovali naplno aj v treťom zápase v lige a hoci má Barcelona pri bodovej rovnosti lepšie skóre, bilancia vzájomných duelov hovorí v prospech Realu.

"Ešte sme nič nedokázali. Trikrát sme síce vyhrali a nazbierali sme deväť bodov, ale uvedomujeme si, že až do konca sezóny to bude veľmi náročné, pretože tímy v La Lige sú naozaj dobré. Máme slušnú sériu, hráči po fyzickej i technickej stránke pôsobia dobre a vždy chceme viac. Musíte uznať, že od začiatku to vyzeralo, že sme chceli vyhrať," uviedol Zidane, ktorý tím zo španielskej metropoly doviedol v roku 2017 k ligovému primátu a trikrát s ním ovládol Ligu majstrov.

Real prišiel o zraneného Ramosa, ktorý sa po súboji s Alexandrom Isakom nechal vystriedať. "Pre mňa je to najlepší obranca na svete. Naozaj dobrých bekov je na svete veľa, ale to, čo za tie roky dokázal, je pôsobivé. Poznám ho dobre, hral som s ním a viem, že chce stále viac a presne to vštepuje tímu a klubu. To je skutočne bonus. Po tej zrážke ho to bolelo, ale vyzerá to, že to má len narazené. Nič vážne. To je dobrá správa," vyhlásil francúzsky majster sveta a Európy.