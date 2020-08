Prihraničná obec sa teší stále väčšiemu záujmu: Vladičský raj ponúka do 100 kilometrov turistických trás

Prihraničná obec Vladiča v Stropkovskom okrese, ktorá vznikla zlúčením piatich obcí Malá a Veľká Driečna, Nižná a Vyšná Vladiča a Suchá sa vďaka okolitej prírode a pokojnému prostrediu teší stále väčšiemu záujmu turistov.

V tomto roku si pri príležitosti 680. výročia od prvej písomnej zmienky pripravila viacero zaujímavých aktivít. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová. Turisti sa môžu tešiť napríklad na takzvaný Vladičský raj. "Človek sa môže za život obzrieť za sebou iba pár rokov. Pri obci s 680-ročnou tradíciou je to už ale dlhšie obdobie. Keď som v dedine vyznačoval vodný mlyn z 18. storočia, uvedomil som si, aký ťažký, ale zároveň bohatý život tu musel byť. Toto výročie je nahliadnutím do minulosti," uviedol Ján Čurpek, starosta obce Vladiča, ktorá má viac ako 60 obyvateľov.

O tom, že je dedina pre turistov zaujímavým miestom oddychu, svedčí podľa neho aj to, že vlani v nej evidovali takmer 1600 prenocovaní. Asi najväčšou z pripravovaných aktivít je premiéra takzvaného Vladičského raja. "Predstavuje do 100 kilometrov vyznačených trás na pešiu, cyklistickú, konskú i zimnú turistiku. Zahŕňa oblasť nielen katastra Vladiče, Suchej či Driečnej, ale zasahuje aj do Poľska či do okresov Medzilaborce a Svidník," priblížil starosta. Vo viacerých prípadoch ide už o existujúce trasy, ktoré vznikli v réžii Klubu slovenských turistov či štátneho podniku Lesy SR. Ostatné úseky zrealizovala obec. Vladičský raj mali odprezentovať verejnosti prvý raz v sobotu 20. 6. na Mostkove pri kríži.

Okolie obce ponúka množstvo príležitostí na krátke či dlhé vychádzky, počas ktorých si záujemcovia vychutnajú nádherné výhľady. "Je tu nádherný východ i západ slnka. Nehovorím to preto, že som sa tu narodil, ale je tu naozaj ako v rozprávke," podotkol starosta s tým, že