Kurt Cobain prepisuje rekordy aj po smrti: Jeho gitaru vydražili za neuveriteľnú sumu

V aukčnom dome Julien's Auction vydražili za rekordnú sumu 6,01 milióna dolárov (v prepočte zhruba 5,3 milióna eur) gitaru zosnulého lídra už nefungujúcej americkej kapely Nirvana Kurta Cobaina.

Na elektroakustický nástroj Martin D-18E muzikant zahral počas legendárneho vystúpenia v programe MTV Unplugged v roku 1993, len päť mesiacov pred jeho smrťou. Podľa Julien's Auction je to najdrahšia gitara, ktorá sa kedy predala na aukcii.

Aukcia sa odohrala v Los Angeles a vyvolávacia cena gitary bola milión dolárov. Vydražil si ju zakladateľ spoločnosti Rode Microphones Peter Freedman, podľa ktorého to bola príležitosť, ktorá sa objaví raz za život. Gitaru, ktorú si zaobstaral aj spolu s puzdrom vyzdobeným plagátom albumu Feel the Darkness (1990) kapely Poison Idea, plánuje Freedman vziať na svetové turné. Výťažky z neho chce darovať na podporu múzických umení.

Ako informuje spravodajský portál BBC, pred predajom Cobainovho hudobného nástroja, bola najdrahšia gitara v histórii aukcií Fender Stratocaster Davida Gilmoura z kapely Pink Floyd. Na charitatívnom predaji v júni 2019 vyniesla takmer štyri milióny dolárov.

Kurt Cobain sa preslávil ako spevák a gitarista menovanej kapely Nirvana, ktorá vznikla v roku 1987 a debutovala albumom Bleach (1989). Najslávnejšiu zostavu kapely spolu s Cobainom tvorili basgitarista Krist Novoselic a bubeník David Grohl, ktorý s formáciou nahral aj legendárny album Nevermind (1991). Štúdiovka zosadila z prvej priečky rebríčka Billboard 200 album Michaela Jacksona s názvom Dangerous (1991) a pochádzajú z nej hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom či Polly. Nirvana má na konte tiež nahrávky ako In Utero (1993) či MTV Unplugged in New York (1994).

V roku 2014 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Kurt Cobain zomrel 5. apríla 1994 vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnej verzie sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.