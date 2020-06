Kedy už prestane pršať? Predpoveď meteorologičky Miriam Jarošovej hovorí za všetko

Kedy sa to skončí? Už niekoľko dní nás trápia dažde a povodne, zdvihnuté hladiny riek a zničené domy.

Už by sa však zišlo, aby konečne vykuklo slnko. „Na budúci týždeň to vyzerá len o chĺpok lepšie, aj keď teda postupne tie zrážky budú ustávať. Obávam sa však, že vzhľadom na to, koľko tej vody popadalo, budú to zrážky výraznejšieho prehánkového a búrkového charakteru,“ povedala meteorologička Miriam Jarošová s tým, že pršať nebude celoplošne, ale ešte stále je tu predpoklad zrážok.

„V pondelok a utorok výraznejšia šanca na zlepšenie nie je, bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach so zrážkami, najmä na západe Slovenska to bude výraznejšie,“ dodala Jarošová. Od stredy a štvrtka rána nebudú začínať dažďom. „V priebehu dňa oblačnosti bude pribúdať. Opäť sa budú objavovať prehánky alebo búrky, ale už bude teplejšie. Od stredy maximálna teplota 23 až 28 stupňov, na severe lokálne jemne chladnejšie,“ uzavrela.

Aké bude počasie?