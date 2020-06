Ľudia zo zatopenej obce Pichne rátajú škody v státisícoch: Reakcia poisťovne im na nálade nepridá

Prežili ťažký víkend. V Pichniach (okr. Snina) v sobotu a nedeľu odstraňovali obrovské škody, ktoré zapríčinili piatkové a víkendové povodne.

Obyvatelia dedinky na severovýchode Slovenska si ale tak skoro neoddýchnu, lebo škody rátajú v státisícoch. Len poškodené cesty si vyžiadajú pol milióna eur. Straty na súkromných majetkoch sa zatiaľ ani neodvažujú vyčísliť.

Dedina leží v údolí a tak sa voda po náhlych prívalových zrážkach valila z každej strany. Hrnula sa do domov a brala so sebou aj autá. Miestni už jednu povodeň zažili pred dvadsiatimi rokmi, ale zhodujú sa, že teraz boli záplavy oveľa hrozivejšie. „Môj syn tú spúšť nahrával, auto mu voda otáčala dookola. Nahrávka má 27 minút, takže toľko trval najhorší stav. Ja som sa len modlila, aby to už prestalo a zároveň som plakala. Zobralo nám obuv, šaty, poškodená je aj podlaha a kto vie, ako vyzerajú základy domu, lebo boli celé zaliate. Zničilo to sedačku, koberce,“ povedala Božena Katanová (65).

Všetko, čo im poškodila voda, musia teraz vysušiť a potom vyhodnotiť, čo ešte bude použiteľné. „A uvidíme reakciu poisťovákov,” vraví Božena. Jej syn s najväčšou pravdepodobnosťou prišiel o auto. „Ani ho neskúšam naštartovať. Poškodená môže byť aj elektrina. Čiže by mohlo aj zhorieť, nebudem to riskovať. Majú prísť z poisťovne, takže si počkám, čo povedia,” uviedol Patrik Katana (39).

Boja sa ďalších záplav

Ľudia nepoužiteľné veci vyhadzovali na dvor. Dobrovoľní hasiči ich celú nedeľu nakladali na vlečky a odvážali preč. „Robili sme to, aby sme ľuďom pomohli a nemuseli sa s tým trápiť a zároveň aj z preventívnych dôvodov. Keby totiž prišli ďalšie záplavy, čoho sa bojíme, bola by to pre vodu prekážka a mohla by sa hromadiť pri domoch. V obci máme 20 dobrovoľných hasičov. Všetci sú v plnom nasadení od piatka. Zostávame v pohotovosti aj v pondelok a utorok. Nik z nás ani nejde do práce, aby sme boli k dispozícii, keby sa to zopakovalo. Zatiaľ je len škoda na cestách vyčíslená asi na pol milióna eur. Aké škody utrpeli ľudia, ešte ťažko povedať,” uzavrel obecný poslanec a šéf hasičov Michal Bobela.

Katarína Kukurová, Generali Poisťovňa

- Na preplatenie škôd, ktoré napáchajú búrky a silné dažde, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice, krupobitia, povodne a záplavy. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia. Len čo klient zistí, že na jeho majetku došlo ku škode, je potrebné túto škodu bezodkladne nahlásiť poisťovni (telefonicky, cez online formulár na webstránke).