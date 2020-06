Historický okamih: Na dne Mariánskej priekopy bolo už toľko ľudí, čo na Mesiaci

Dlho sa hovorilo, že po Mesiaci už chodilo viac ľudí, ako sa ponorilo do najhlbšieho miesta svetových oceánov. Už to však neplatí. Na dno Mariánskej priekopy sa cez víkend dostal dvanásty človek. Presne toľko ich bolo aj na Mesiaci.

Do Mariánskej priekopy sa v roku 1960 ako prví ponorili dvaja ľudia – Švajčiar Jacques Piccard a americký námorník Don Walsh. Dvanástym človekom, ktorý sa teraz dostal do hĺbky takmer 11 000 metrov, sa stal práve Walshov syn Kelly.

Ešte na začiatku minulého roka bola pritom Mariánska priekopa veľmi opusteným miestom. Okrem prvej dvojice výskumníkov sa tam dostal iba filmár James Cameron. Vlani sa tam však ponoril texaský podnikateľ Victor Vescovo. Jeho 12-tonová špeciálna ponorka Limiting Factor je taká spoľahlivá, že môže bezpečne absolvovať opakované ponory. On sám bol v Mariánskej priekope už spolu šesťkrát a zorganizoval viacero výprav, počas ktorých sa tam pozreli aj ďalší ľudia. Medzi jeho pasažiermi v najhlbšom mieste oceánov boli aj prvé ženy – bývalá astronautka Kathy Sullivan a britská horolezkyňa Vanessa O´Brien.

Najnovší ponor je však osobitne významný, pretože ho absolvoval Kelly Walsh. Jeho otec Don bol pred 60 rokmi priekopníkom, ktorý sa dostal na dno Mariánskej priekopy. Vtedy to bol významný počin. Priekopa je taká hlboká, že by sa do nej zmestil najvyšší vrch sveta Mount Everest a ešte by nad ním boli vyše 2 km vody. Tlak na dne je 100 miliónov pascalov – pre porovnanie, normálny atmosférický tlak na povrchu Zeme je 100-tisíc pascalov.Aktuálny ponor trval 12 hodín. Kelly Walsh a Vescovo pri ňom dosiahli hĺbku 10 925 metrov a na dne zotrvali štyri hodiny. Po návrate to Kelly opísal ako veľmi emocionálny zážitok. Pristál totiž presne na tom istom mieste kde kedysi aj jeho otec Don.

12 ľudí na úplnom dne Mariánskej priekopy