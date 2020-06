Krištúfkovú dobehla dovolenka na mafiánovej jachte: Pravda o Kočnerovom vzťahu s poslankyňou

Jej búrlivá minulosť má dohru! Poslankyňa Petra Krištúfková (43) zo Sme rodina odstupuje z funkcie splnomocnenkyne vlády pre rodinu.

Urobila tak po tom, čo sa prevalilo, že pred rokmi dovolenkovala na jachte mafiánskeho podnikateľa Mariána Kočnera. Necíti sa vinná, no podľa jej slov to nestojí za to, aby táto skutočnosť narúšala dôveru v koalíciu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

O Krištúfkovej je roky známe, že mala vzťahy s mafiánmi. Prvé dieťa má s bossom Róbertom Diničom, ktorého rok po narodení dcérky zavraždili. Druhú dcéru porodila predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

O tom, že v roku 2009 dovolenkovala na Kočnerovej jachte, sa však verejnosť dozvedela len pred pár dňami. Poslankyňa, ktorú tento týždeň vláda vymenovala za svoju splnomocnenkyňu pre rodinu, sa však bránila, že sa kamarátila len s mafiánovou exmanželkou Karolínou a s Kočnerom sa nepoznala. Napriek tomu jej minulosť vyvolala pobúrenie a viacerým politikom sa nepáčilo, že má zastávať nový post, ktorý jej zaručil kanceláriu aj auto so šoférom.

V nedeľu podvečer sa Krištúfková postavila pred novinárov a oznámila, že sa postu splnomocnenkyne napokon vzdáva. „Funkcia mi nestojí za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, útočili na ministra, útočili na naše hnutie a už vôbec nie na moje deti,“ odôvodnila rezignáciu na nedeľnej tlačovke s tým, že funkcia ani nie je platená a vykonávala by ju zadarmo. Stále však trvala na tom, že sa kamarátila len s Kočnerovou exmanželkou, a nie s ním.

„Ten vzťah ku mne bol taký, že naozaj ma nemal rád,“ povedala poslankyňa. Priznala, že sa mafián na jachte zastavil, no ona za to nemôže. Argumentovala aj tým, že v tom čase bol celebritou a nevedelo sa o ňom to, čo sa vie dnes. Zo svojej minulosti vraj nič neľutuje. Boris Kollár povedal, že za svojou poslankyňou stojí a do ničoho ju netlačil. „Rozhodla sa slobodne, dobrovoľne a chcem povedať, že naďalej bude robiť to isté,“ uviedol šéf hnutia Sme rodina.

Prečo písala Kočnerovi

Na otázku, či Krištúfková neľutuje, že nekomunikovala svoju minulosť s Kočnerom skôr, odpovedala jasne: „Ja neviem, či to bola Kočnerova loď. Ja som bola s Karolínou, jeho bývalou manželkou, ktorá ma pozvala na túto dovolenku. Ja som pred jedenástimi rokmi naozaj nepátrala po tom, či ideme na jeho loď, alebo ju majú prenajatú,“ uviedla poslankyňa. V Kočnerovom mobile sa však našla aj správa od poslankyne z roku 2015.

„Kontaktovala som ho preto, pretože som vedela, že jemu spriaznená osoba sa snažila pripraviť o majetok fiktívnym konkurzom moju dcéru. Myslím si, že obsah tej esemesky jasne o tom hovorí. Neriešila som to potom ďalej, pretože, verte mi, že ani vy by ste to v tej dobe neriešili tým, že pôjdete za Tiborom Gašparom riešiť Mariána Kočnera,“ povedala Krištúfková.