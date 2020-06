Často sedíte a máte málo pohybu? Nový vedecký výskum vás donúti zamyslieť sa

Čím viac času človek trávi sedením, tým má väčšiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu. V novej štúdii to uviedli odborníci z The University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Na výskum použili akcelerometer, ktorým merali fyzickú aktivitu jeho účastníkov. Ľudia, ktorí strávili sedením najviac času, mali o 82 % vyššie riziko úmrtia na rakovinu ako tí, ktorí sedením trávili najmenej času. "Toto je prvá štúdia, ktorá skutočne potvrdzuje silné prepojenie medzi pohybom a úmrtnosťou na rakovinu," uviedla vedúca štúdie Susan Gilchrist. Vedci tiež prišli na to, že nahradením 30 minút sedenia stredne náročnou fyzickou aktivitou, akou je napríklad bicyklovanie, sa zníži riziko smrti o 31 %. Jednoduchšie aktivity, medzi ktoré patrí chôdza, znížia riziko o 8 %. Gilchrist uviedla, že rozhovor s pacientom vždy začína otázkou, prečo nemá čas na cvičenie. "Radím im, aby sa každú hodinu v práci aspoň na 5 minút postavili alebo aby namiesto výťahu použili schody. Možno to neznie tak, že to zaberie, ale táto štúdia ukázala, že aj jednoduchá aktivita má pozitívny dopad na možnosť prežitia rakoviny," vyhlásila. Do štúdie sa zapojili respondenti z USA starší ako 45 rokov. Celkovo 8002 zdravých účastníkov malo na sebe akcelerometer, ktorý zaznamenával ich pohyb sedem za sebou idúcich dní. Dáta zberali v rokoch 2009 až 2013. Počas piatich rokov zomrelo na rakovinu 268 osôb. "Naše zistenia uisťujú, že je dôležité menej sedieť a viac sa hýbať a že začlenenie 30 minút pohybu do nášho dňa môže znížiť riziko úmrtia v dôsledku rakoviny," uzavrela Gilchrist.