Nadávky a náznaky napadnutia: Aj takto vyzerala frustrácia Senice po inkasovanom góle, ktorý nikdy nepadol

Zápas medzi domácou Nitrou a Senicou bol viac, než zaujímavý.

Nitre šlo o veľa. Tá sa aktuálne nachádza v zostupových vodách. Mieto predposledného znamená baráž o udržanie. Ak chcela Nitra pomýšľať na záchranu, museli zíkať body.



Ani Senica nemá isté miesto vo Fotuna lige v ďalšej sezóne. Posledné Pohronie si so 16 bodmi zahráva so zostupom.



V zápase bolo až do 60. minúty pomerne pokojne. Nasledovala strela Šefčíka, ktorá sa od hornej konštrukcie brány odrazila do tyče a následne ju do svojej náruče vzal brankár Vorel. Túto situáciu vyhodnotil hlavný rozhodca ako gólovú. Video však jasne ukazuje, že lopta ani zďaleka za bránkovou čiarou nebola. To si uvedomovali aj hráči Nitry, ktorý javili záujem o hru a nereklamovali žiadosť o uznanie gólu.



Realizačný tím Senice spolu s niektorými hráčmi sa ostro pustili do rozhodcov, ktorý chceli čo najskôr odísť do šatne.Zasahovať museli až usporiadatelia, ktorý realizačný tím oddelil od rozhodcov. Pre Senicu mal tento "gól" príchuť prehry, kedže v závere zápasu inkasovali ešte jeden a stretnutie sa tak skončilo 2:0. Nitre tieto body nesmierne pomohli, pretože priečku o udržanie v súťaži môže už čoskoro prenechať Seredi.