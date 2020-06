Rozzúrený Roy Keane: De Geu by som najradšej zbil, s Maguirom sa môžu hanbiť!

Bývalý útočník sa poriadne pustil do hráčov United. Stalo sa tak po zápase s Tottenhamom.

Práve tento zápas nebude pre hráčov United patriť medzi najlepšie. Dôvody sú dva. Teda aspoň podľa Keana. De Gea a Maguire. Práve David De Gea, ktorý je mnohými označovaný za jedného z najlepších brankárov na svete predviedol nevídaný kiks.



Pomerne jednoduchú strelu pustil az svoj chrbát. David pritom za posledné obdobie vytvoril kiksov hneď niekoľko a pomaly sa to uňho stáva bežnou vecou.



Druhým hráčom, kvôli ktorým musel United zachraňovať body je Harry Maguire. Ten vedľa seba nechal viackrát prebehnúť útočníkov Tottenhamu.



To všetko neušlo bystrému oku Roya Keana. Po zápase si hráčov poriadne podal. „Z tohto brankára som na smrť chorý. Zbil by som ho cez polčas. Maguire a De Gea, ani by som ich nenechal po zápase v autobuse. Nechajte ich ísť do Manchesteru taxíkom. De Gea je najpreceňovanejším brankárom, akého som videl za dlhý čas," povedal Keane.