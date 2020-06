Dostal 10 gólov, no aj tak vytvoril nový rekord: Nakazených spoluhráčov zastúpil najlepšie, ako mohol

Reč je o Denisovi Popovi (17) Je hráčom ruského klubu FC Rostov. Najnovšie si obliekol dres prvého mužstva.

A hneď zažiaril. Hoci mnohí by povedali presný opak. Denis počas zápasu inkasoval 10 gólov a jeho klub prehral na pôde Soči 10:1. Tréner Rostovu však v zápase vidí veľké pozitívum.



Denis chytil viac než 15 jasných gólov, vrátane penalty. Počtom zákrokov tak vytvoril nový rekord Ruskej najvyššej ligy. Za zmienku stojí aj ďalší chlapec, Roman Romanov (17). Mladý útočník strelil ukážkový gól a do histórie sa tak zapísal ako najmladší strelec klubu a tretím najmladším strelcom v celej lige.



Za Rostov museli v tomto zápase nastúpiť chlapci vo veku 16 -19 rokov. Dôvodom je, že viacerí hráči A-mužstva dostali koronavírus a všetci tak museli putovať do karantény. Rostov požiadal Soči o preloženie zápasu, no tí to odmitli.