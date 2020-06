Už takmer 50 000 obetí: Brazília je druhou najviac zasiahnutou krajinou sveta

Už takmer 50 000 dosiahol počet ľudí, ktorí v Brazílii zomreli s chorobou covid-19. Za posledný deň pribudlo 1022 obetí, takže ich počet vystúpil na 49 976, informovala v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na brazílske ministerstvo zdravotníctva.

Počet nakazených sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 34 666 na 1 067 579. Už v piatok Brazília prekročila hranicu jedného milióna infikovaných. Brazília je druhou najhoršie postihnutou krajinou sveta za Spojenými štátmi, a to čo do počtu nakazených aj čo do počtu úmrtí. Vzhľadom k chaotickej reakcii brazílskych úradov na šírenie choroby covid-19 je podľa expertov zložité určiť, kedy epidémia v tejto krajine s 210 miliónmi obyvateľov vyvrcholí.

Nákaza teraz postupuje ďalej do vnútrozemia a do chudobnejších regiónov, zatiaľ čo veľké mestá napriek rastu počtu prípadov rušia karanténne opatrenia. Koronavírus sa prvýkrát v Brazílii objavil na konci februára, kedy sa do krajiny vrátil z Európy nakazený podnikateľ zo Sao Paula, uviedla agentúra Bloomberg. Za uplynulé tri týždne Brazília v počte úmrtí predstihla Španielsko, Taliansko i Británii. Počet infikovaných sa za tri týždne viac ako zdvojnásobil.

Podľa expertov je navyše infikovaných oveľa viac, než uvádzajú oficiálne štatistiky. Vedci z univerzity v meste Pelotas vo svojej najnovšej štúdii zahŕňajúcej 120 miest uviedli, že na jednu potvrdenú diagnózu pripadá odhadom šesť neodhalených prípadov.