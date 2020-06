Ako dieťa vložila do steny domu odkaz: Po 30 rokoch ženu zastihla správa, po ktorej ju zaliali slzy

Angličanka Kimberley Colbeck (36) mala tri roky, keď so svojimi staršími bratmi Andrewom (vtedy 13) a Christopherom (vtedy 8) uložili do stien ich rodinného domu odkazy. Teraz sa k nej po viac ako troch dekádach vrátili.

Všetko sa odohralo počas prerábky kuchyne, ktorú realizoval ich strýko. Súrodenci sa dohodli, že by mali do diery v stene vložiť odkaz pre niekoho, kto ho môže v budúcnosti nájsť. Na papieriky teda napísali svoje mená, dátumy narodenia a vek. Všetky papieriky vložili do fľaše a poprosili otca, aby ju vložil do steny. Tak sa aj stalo a ako píše web Sun, objavil ich až ďalší majiteľ nehnuteľnosti, ktorý dom renovoval.

Kimberley sa to dozvedela cez sociálnu sieť, kde videla príspevok o náleze odkazu v stene. „Môj brat Andrew odišiel pred pár rokmi, bolo veľmi emocionálne vidieť jeho odkaz po toľkých rokoch,“ opísala pre médiá. Dodala, že má k nehnuteľnosti, ktorú jej rodina predala v roku 2013, veľký citový vzťah. Nečudo, veď v dome prežila celé detstvo. „So sesternicou sme si zaspomínali na všetko, čo sme v tom dome prežili. Plakala som pri tom,“ dodala.

„Môj ocko teraz trpí demenciou. Určite tie odkazy zoberiem k nemu, možno si spomenie,“ povedala o svojich plánoch. Dodala tiež, že sa jej otec ako jeden z prvých Angličanov nakazil koronavírusom, no dokázal ho prekonať. „Keď som za ním raz prišla do nemocnice, tancoval so sestričkami,“ opísala komickú príhodu. „Som veľmi dojatá a šťastná z toho, že sa mi takto vrátilo moje detstvo. Plánujem, že mojej dcérke tiež uložím do stien nášho domu nejakú spomienku,“ uzavrela.