Zázračný pôrod dvoch bábätiek: Medzi dvojičkami je 3-ročný vekový rozdiel

Dvojica z anglického Brigtonu má obrovský dôvod na radosť. Náhradná matka im priviedla na svet dievčatko Beatrice. Teraz, o 3 roky neskôr, im porodila ďalšie dieťa - dvojičku 3-ročnej Beatrice. Ako je to možné?

Podľa informácií portálu Daily Mail, 50-ročný Alan Coates a jeho 45-ročný partner Al Watt sa stali dvojnásobnými rodičmi 8. júna, kedy sa im narodil chlapček Otto. Bábätko priviedla na svet ich náhradná matka a súčasne kamarátka Annie Paverelle (41).

Beatrice a Otto sú napriek trojročnému vekovému rozdielu nielen súrodenci, ale tiež dvojičky. Dôvodom je, že embryá boli mimotelovo oplodnené súčasne, avšak jedno z nich bolo zmrazené. Prišlo na svet teraz, po troch rokoch.

Annie sa tak stala ich dvojnásobnou náhradnou matkou a celkovo priviedla pre inú rodinu už 5 bábätiek. Ona sama si vlastnú rodinu neželá.

"Tento rok oslavujeme Deň otcov spolu s Annie, pretože náš sen zmenila na skutočnosť tým, že nám pomohla stať sa štvorčlennou rodinou," poznamenal dvojnásobný otec Alan, ktorý je hudobným manažérom.

"Vždy hovorím že mať dieťa je ako keby vám niekto ukazoval tajné dvere, o ktorých ste nevedeli. Keď raz nimi prejdete, nemôžete sa vrátiť. Je to ako ísť do inej dimenzie, ktorá má očarila," dodal Alan. Hrdí dvojnásobní rodičia sa zhodujú, že byť otcom je "veľmi náročné a vyčerpávajúce, ale rozhodne to stojí za to".

Pár zaplatil umelé oplodnenie náhradnej matky: Pri pôrode ich čakal šok, uvideli dieťa a zvažujú vážny krok

Partneri sa rozprávali o spoločných deťoch od momentu, keď sa stretli. Annie spoznali na charitatívnej udalosti a už v tom čase bola tehotná. Mohli jej klásť najrôznejšie otázky a zaujímali sa o všetko, čo s náhradným rodičovstvom súvisí.

Pri prvom pokuse o oplodnenie mali anonymnú darkyňu vajíčok. Nanešťastie, nebol úspešný. "Bolo to pre nás veľmi emocionálne a rovnako aj pre Annie, ktorá sa cítila vinná, hoci to nebola jej chyba," opísal ich pocity Alan.

Rozhodli sa, že sa o bábätko pokúsia ešte raz, pričom vajíčka mali od inej darkyne. Dvojica mala dve embryá, pričom jedno z nich bolo až do minulého roku zmrazené. A oplodnenie sa podarilo. "Pomyslenie na to, že sú technicky dvojčatá, je šialené. Beatrice vie, že vyrástla v brušku tety Annie rovnako, ako jej brat Otto," vysvetlil Alan.