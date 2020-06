Trumpov odkaz demonštrantom: Koniec zaobchádzania v rukavičkách

Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil bližšie nespresneným zákrokom voči ľuďom, ktorí by cez víkend prišli protestovať na jeho predvolebný míting v Tulse v štáte Oklahoma. Podľa jeho tímu ale prípadné kroky nebudú namierené proti pokojným demonštrantom. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Rôzni protestujúci, anarchisti, agitátori, zlodeji alebo darebáci, čo pôjdete do Oklahomy, prosím pochopte, že s vami nebudeme zaobchádzať, ako by ste boli v New Yorku, Seattli alebo Minneapolise. Bude to úplne iné prostredie !," uviedol Trump na twitteri. Hovorca Trumpovej kampane Marc Lotter oznámil, že prezident hovoril o agitátoroch a nie o pokojných demonštrantov. "Prezident podporuje pokojné protesty a ľudí, ktorí uplatňujú svoje práva vyplývajúce z prvého dodatku (ústavy)," uviedol Lotter v rozhovore s MSNBC.

"Ak (v Tulse) uvidíme, čo sme videli v iných mestách, kde prepukli nepokoje, rabovanie, zapaľovanie budov a fyzické násilie, tak to bude niečo, čomu sa postaví polícia," dodal. Sobotňajší míting (v nedeľu nadránom SELČ) bude Trumpovou prvou veľkou predvolebnou akciou po tom, čo ich prerušil kvôli pandémii chorobe covid-19, a prichádza v dobe už niekoľko týždňov trvajúcich protestov proti rasizmu a policajné brutalite. Trump čelil ostrej kritike kvôli tweetu, ktorý zverejnil po prepuknutí protestov kvôli nedávnemu úmrtia černocha George Floyda v Minneapolise.

Ten zomrel po tom, čo mu pri zatýkaní belošský policajt kľačal cez osem minút na krku. "Keď začne rabovanie, začne streľba," napísal vtedy Trump. Podľa denníka The New York Times (NYT) slová v roku 1967 použil šéf polície v Miami Walter Headley, ktorý čelil obvineniu z využívania rasistických policajných taktík v černošských štvrtiach. Trump podľa NYT uviedol, že frázu počul mnohokrát, ale nevedel o tom, že jej použil Headley. Vplyvný černošský aktivista Al Sharpton Trumpove najnovšie vyhrážku označil z "neúctivé" a "provokatívne" s tým, že sa snaží vyvolať strety, ktoré nie sú potrebné.