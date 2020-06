Rodičia donútili chlapca († 11) vypiť 2,7 litra vody: Katastrofálne následky!

Ryan (41) a Tara (42) Sabinovci z amerického štátu Colorado sa postavia pred súd kvôli obžalobe z vraždy a týrania dieťaťa vedúcemu k smrti.

Ešte v marci totiž zomrel ich syn Zachary († 11). Tara, ktorá bola jeho nevlastnou mamou, s ním bola doma. Jeho biologická matka pre médiá povedala, že kvôli vrodenej poruche močovej sústavy musel vypiť denne aspoň dva litre vody. Tara na výsluchu povedala, že v osudný deň Zach vodu piť odmietol a keď sa napil, tak zvracal. Zavolala tak jeho otcovi, ktorý prišiel z práce. Za 4 hodiny mali potom úbohého chlapca prinútiť vypiť 2,7 litra vody. To mu podľa webu People spôsobilo šok.

Ryan na výsluchu priznal, že jeho syn ležal na zemi a sťažoval sa, že ho bolia nohy. Vtedy mal do neho kopnúť s tým, že ak sa nepostaví, urobí to znova a silnejšie. Neskôr večer Zachary blúznil, chodil po dome a vydával nezrozumiteľné mrmlanie. Rozhodli sa, že ho uložia do postele. To bola chyba.

Zacharyho totiž našli v posteli s penou a krvou na ústach a nebolo mu pomoci. Ležal vo svojom pyžame s ninja korytnačkami a bol pomočený. Rodičia privolali záchranárov, no tí už pomôcť nevedeli. Na pitve sa ukázalo, že chlapec mal na končatinách podliatiny a jedno oko zaliate krvou. Pár dní nato to rodičia nevydržali a prišli sa priznať na políciu, ktorá ich okamžite zatkla. Momentálne čakajú na vytýčenie dátumu procesu.