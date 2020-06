Obec na západe Slovenska posledné roky ničia prívalové dažde: Keď prší, len sa modlíme

Z dažďa majú veľký strach! Obyvatelia Svätoplukova (okr. Nitra) sa v posledných rokoch boja dažďa ako čert kríža.

Väčšina prietrží mračien v obci totiž zdvihne hladinu malého potoka aj spodnú vodu a nárazová povodeň je na svete. Vysoká voda tak pravidelne zaplavuje záhrady, pivnice, námestie i štadión. To sa stalo aj pred pár dňami...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Kedysi neboli také prívalové dažde ako posledné roky. Potoky, ktoré idú cez obec, nestíhajú odviesť vodu, ak naprší 90 milimetrov za pol hodiny. Žiadali sme aj o prečistenie koryta mechanizmami, ale ani to nepomáha,“ krútil hlavou starosta Ivan Lobodáš.

„Keď sa mračí, už sa modlíme a čakáme na skazu. Hasiči odčerpávajú vodu, naposledy to museli robiť asi v 30 pivniciach a 7 záhradách, veľa ľudí si už kúpilo čerpadlá a nečakajú na pomoc,“ dodal nešťastný starosta. Bezbranní ľudia sa vyčíňaniu živla nevedia brániť, a tak si aspoň pomáhajú, ako môžu.

Odrezaná od zvyšku sveta! Obec na východnom Slovensku je pod vodou

„Tu to ide ako prvé, vyvalí sa voda k nám do záhrady a ide ďalej. Vykopali sme aj také kanály na rýchlejší odtok, ale mali by aj potok vyčistiť, stromy rastú uprostred neho,“ posťažoval sa Dušan Mesároš (74), ktorý už pomaly rezignoval. „Ja sa už ani nemodlím, bývam pod kostolom, mám najvyššiu ochranu a ani to nepomôže. Voda berie všetko,“ mávol rukou. Okolité obce sú na tom podobne, otázkou vždy je, ktorá si prívalové dažde odnesie najviac.