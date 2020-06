Belohorcová pred sťahovaním do domu na Floride v šoku: Na toto neboli pripravení

Zuzana Belohorcová (44) s manželom Vlastom Hajekom (45) mali v tomto období opustiť luxusný byt na Miami a presťahovať sa do nového hniezdočka.

Apartmánový dom už nejakú dobu prerábali a mal byť hotový. Manželia ale narazili na obrovský problém a ten zmaril ich plány. Celá prestavba sa tak predĺžila o niekoľko týždňov. Belohorcová opísala Novému Času „patálie“, ktoré prišli celkom nečakane! Manželia ešte stále žijú v rezidenčnom mrakodrape na South Beach na Miami. Minulý rok v apríli si kúpili vilku, ktorá je v blízkosti pláže a mala hneď štyri apartmány.

Prvotné plány boli, že dom budú prenajímať a neskôr z neho urobia štvorhviezdičkový hotel. Na jeho streche mali mať svoj priestranný byt samotná Belohorcová s manželom a ich milovanými deťmi Neviom a Salmou. Prvý škrt cez rozpočet prišiel, keď pandémia koronavírusu ochromila celý svet. A hoci bol o ich dom veľký záujem a rezervácie mali už na rok 2021, manželia museli nútene s biznisom skoncovať. Rodinka sa vynašla a prišli s novým plánom.

Dom si prestavajú podľa vlastného gusta a budú v ňom žiť oni. „Robíme z toho dva byty, jeden necháme pre rodičov a pre Vlastovu rodinu, taký ten najmenší. A tie ostatné byty prebúravame a všetky otvárame. Robíme z toho úplne nový barak, bude tam bazén, jacuzzi,“ vysvetlila pred časom Belohorcová. Sťahovanie malo prísť práve v júni, no nebude to tak. „Ešte je nutná prestavba,“ priznala nedávno Zuzana a celú situáciu ozrejmila.

„Manžel musel rozbiť úplne do základov celý barak, pretože ten celý obvod a vôbec všetky dosky boli prežraté termitmi. Musel všetko vytrhať a urobiť všetko nové, aj steny. Takže sa nám to predĺžilo. Ale musíme vydržať,“ povedala sexi blondínka. Manželia ale nestrácajú svoj povestný optimizmus. Veria totiž, že onedlho sa budú môcť do svojho nového hniezdočka nasťahovať. A zrejme celkom neskončia ani s podnikaním. „Buď vymyslíme niečo iné, ďalšiu Scuderia Boys Residence 2, možno vpravo-vľavo niečo kúpime...“ netajila ešte v apríli ich plány Belohorcová.