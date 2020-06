Po hrozivom páde bojovala o život: Neuveríte, čo robí malá skateboardistka tri týždne od nehody

Pred troma týždňami bojovala o život, teraz doma tancuje. 11-ročná skateboardistka Sky Brownová z Veľkej Británie len zázrakom prežila hororový pád, teraz sa však už zo zranení zotavuje doma.

Statočná Sky mala šťastie v nešťastí.Ako uvádza web The Sun, so zlomenou lebkou ju okamžite letecky previezli do nemocnice. Brown opísala nešťastie ako "najhorší pád jej života",

Z nemocnice natočila malá dievčina video, na ktorom sa prihovárala svojim fanúšikom. "Viem, že veľa ľudí sa o mňa bojí, ale to nemusíte. Som v poriadku. Už sa teším, ako sa vrátim späť ešte silnejšia," odkázala.

V súčasnosti je už z nemocnice doma a z mnohopočetných zranení sa zotavuje naozaj rýchlo. Jej pokrok udivoval aj samotných doktorov. "Lekárov udivuje, ako dobre znáša bolesť a ako sa rýchlo zotavuje. Je to zázrak," povedal otec malej Sky ešte v čase, keď bola jeho dcéra pripútaná na lôžko.

Tri týždne od hrozivého pádu už dokonca tancuje. "Som späť doma, no jazdiť na skateboarde dočasu nemôžem. Takže aspoň tancujem a vraciam sa silnejšia," odkazuje Sky.