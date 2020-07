Bábätko sa narodilo v 25. týždni, jeho život visel na vlásku: Zachránil ho dar od neznámeho človeka

Z tehotenstva sa vykľula nočná mora! Matka zažila neskutočný strach o svoje malé dieťa.

Britskí manželia Tori (27) a Connor (29) Teanbyoví boli nadšení, keď zistili, že sa stanú rodičmi. Torino tehotenstvo však bolo od začiatku problémové. Trpela silnými nevoľnosťami, ba dokonca zvykla aj krvácať. „Potom mi extra skoro praskla plodová voda. Bol to len pramienok, no aj tak som si nebola istá, tak sme utekali do nemocnice,“ cituje denník Echo mladú mamičku.

Keď dorazili do pôrodnice, lekári ju uisťovali, že ešte neporodí. „Pôrodné asistentky mi stále hovorili, že nerodím, že krčok maternice je uzavretý. Zrazu som ale zacítila nutkanie tlačiť a oni vbehli dnu, stlačili núdzové tlačidlo a v miestnosti sa objavilo asi 30 ľudí,“ opisuje Tori. Dcérka Phoenix napokon prišila na svet iba v 25. týždni tehotenstva s váhou 680 gramov.

Zdravotný stav bábätka bol vážny. Jeho pokožka bola tak bledá, že sa dalo vidieť jeho žily. Phoenix mala nedostatok červených krviniek, okamžite potrebovala krvnú transfúziu, aby prežil.„Odkedy dostala transfúzie, vyzerala ako úplne iné bábätko,“ dodáva mamička. Zdravotný stav Phoenix sa zlepšil. Po 12 týždňoch ju dokonca z nemocnice aj prepustili.

Tori je teraz nesmierne vďačná neznámemu darcovi, ktorý zachránil jej dcérku. Jeho totožnosť sa však zrejme nikdy nedozvie.