Muž v lese zostal poriadne zaskočený: Neuveriteľné, čo sa mu zjavilo na strome

Proletári všetkých krajín, hor sa do Londýna! Na strome sa tam zjavila podobizeň juhoamerického revolucionára Che Guevaru.

Správy o podobizniach Ježiša či Panny Márie na rôznych predmetoch sa vo svete objavujú pomerne často. Che Guevara tu však ešte nebol. Gerald Russell si podobnosť s revolucionárom všimol hneď, no najprv si myslel, že ho do kôry niekto vyryl a to ho dosť hnevalo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Až po niekoľkých prechádzkach sa na strom pozrel bližšie a zistil, že tvár tvorí mach, ktorý na kôre rastie. Argentínčan Che Guevara pomáhal v 50. rokoch Castrovej komunistickej revolúcii na Kube. V roku 1967 ho vo veku 39 rokov chytili a popravili v Bolívii.