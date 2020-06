Helenu koronakríza zrazila na kolená, teraz jej obchodík zažíva znovuzrodenie: Hitom sú opačné hodiny!

Takmer skrachovala! Helena Valentová z Rožňavy ponúka netradičné darčeky priamo na autobusovej stanici, lenže počas pandémie musela mať zatvorené.

Napokon ju zachránila pomoc od štátu vo forme príspevku, ktorý reštartoval jej malý biznis. V stánku síce predáva zvláštny tovar v hodnote už od eura, no ľudia si ho kupujú s čoraz väčším záujmom. V kurze sú hlasové ovládače pre mužov i ženy či obrátené hodiny. Predajňu na frekventovanom mieste prevádzkuje od vlaňajšieho septembra.

„Ponúkam drobnosti do 20 eur. Ide o maličkosti, no keďže som musela mať dva mesiace zatvorené, príjmy boli úplne nulové. A bolo treba platiť nájom, takže bez pomoci štátu by som určite skrachovala. Príspevok bol dosť nízky, no nesťažujem sa,“ prezradila majiteľka obchodu s darčekmi. V ponuke má nielen magnetky, ale aj rôzne ručné práce a ploskačky - napríklad v tvare fotoaparátu. Zaujímavými a stále v kurze sú však hlasové ovládače pre mužov i ženy, no takisto ďalšie hračky či predmety na voľné chvíle, napríklad netradičné Človeče, nehnevaj sa.

Nie je s figúrkami, ale namiesto nich pribudli štamperlíky. Podobnou kuriozitou sú obrátené nástenné hodiny, na ktorých sa ručičky otáčajú opačným smerom, alebo fľaša v tvare ľudskej lebky. „Rozbieha sa to už a postupne sa všetko vracia do starých koľají, takže verím, že aj obdarovaných potešia drobnosti,“ dodala majiteľka.