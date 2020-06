Tajomstvo starnutia do krásy: Vyskúšajte týchto 7 tipov

Je možné udržať si mladistvý vzhľad a zdravie po celý život? Ako starnúť s gráciou a bez plastických operácií?

Estetické zákroky nechajte pokojne na celebrity, ktoré sa bez toho nemôžu zaobísť. Pre vás máme 7 jednoduchých návykov, vďaka ktorým môžete starnúť a zachovať si pritom mladší vzhľad, aj lepšie zdravie.

#1 Vyspite sa “ako bábika”

Pokiaľ spíte dostatočne dlhý čas, čo predstavuje 8 hodín denne, vaše telo dostáva jednu z najefektívnejších zbraní proti starnutiu. Nedostatok spánku má za následok hormonálnu nerovnováhu aj vyššie riziko vzniku vrások.

Ak ste z tých, kto sa z rôznych dôvodov potýka s problémovým spánkom, osvojte si triky na rýchlejšie zaspávanie. Spánok však neskracujte a neuspokojujte sa s tvrdením, že vám stačí 5 - 6 hodín oddychu. Vaše hormóny si to totiž nemyslia.

Odporúčame: Jednoduchšie zaspávanie a kvalitnejší spánok môžete docieliť aj s pomocou prírodných zložiek. Účinky medovky lekárskej, mučenky pleťovej, ľubovníka bodkovaného, chmeľu otáčavého a valeriány lekárskej na spánok poznajú ľudia už stáročia. Ich extrakty tvoria aj certifikovaný prírodný doplnok určený pre lepší spánok - Zerex Pillow.

#2 Starajte sa o svoje duševné zdravie

Spokojnosť a zvládanie stresu sú pre starnutie s gráciou nesmierne dôležité. Stres sa totiž môže podpísať nielen na vašej duši, ale aj stave vašej pokožky a celkového zdravia. Obklopte sa ľuďmi, v ktorých spoločnosti sa dobre cítite, venujte sa veciam, ktoré vám robia radosť, a nesnažte sa za každú cenu zapáčiť sa každému.

Odporúčame: Podporiť svoje duševné zdravie, činnosť nervovej sústavy a kognitívne funkcie môžete aj pomocou výživového doplnku Zerex Zenaden. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu vám môže pomôcť získať duševnú rovnováhu a zoceliť nervy.

#3 Dajte telu to, čo potrebuje

To, čo svojmu telu dáte dovnútra, vám ono ukáže navonok. Pitie dostatku tekutín a príjem potrebnej výživy s potrebnými vitamínmi a minerálmi vám telo vráti vo forme zdravého imunitného systému. Strava bohatá na cukry a tuky sa odzrkadlí vo forme tukových vankúšikov, ktorých sa ťažko zbavuje aj mladším ročníkom.

Vyvážená strava môže byť doplnená aj o bohatú nádielku až 14 vitamínov a minerálov v prírodnom doplnku Daily Complex. Vďaka nemu môžete rýchlo a jednoducho doplniť potrebné látky, a to vďaka ľahko vstrebateľným a účinným zložkám.

#4 Doprajte si aj sexuálny pôžitok

Pravidelný sex urobí lepšiu službu ako niekoľko plastických operácií. Človek sa vďaka nemu cíti mladší, sebavedomejší, aj spokojnejší. Nemusíte mať dvadsať rokov na to, aby ste si sex dokázali skutočne vychutnať. Práve rokmi nadobudnuté skúsenosti a zručnosti vám môžu pomôcť prežívať spokojnosť v sexuálnom živote. Okrem spomínaných pozitívnych pocitov prináša sex množstvo ďalších benefitov:

● pomáha udržiavať imunitný systém,

● pomáha znižovať krvný tlak,

● znižuje riziko infarktu,

● môže pomôcť zmierňovať bolesti,

● a mnohé ďalšie.

Ak by sa aj vyskytol drobný problém vo forme nedostatku libida alebo slabej erekcie, súčasný trh ponúka mnoho riešení.

#5 Cvičte v každom veku

Široké spektrum výhod, ktoré poskytuje cvičenie, môžete využiť vo svoj prospech v každom veku. Starnutie nemusí byť strašiakom prejavujúcim sa zvýšeným cholesterolom, boľavými kosťami či fučaním pri ceste po schodoch.

Pravidelné cvičenie pomáha nadobudnúť lepšiu výkonnosť a vytrvalosť, čím sa zabezpečí sexuálna výdrž a vitalita aj vo vyššom veku. Pod jeho vplyvom sa vyplavujú hormóny šťastia a odbúrava sa “zlý cholesterol”.

Pokojne si môžete pomôcť kĺbovou výživou s obsahom látok, ktoré sú prirodzenou súčasťou kĺbovej chrupavky (chondroitín sulfát a glukozamín sulfát). Nemal by tam chýbať ani vitamín D, ktorý prispieva k normálnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu. V neposlednom rade by mala kĺbová výživa obsahovať vitamín C, ktorý podporuje správnu tvorbu kolagénu (látka, ktorá udržiava pružnosť a pohyblivosť kĺbov).

#6 Skončite so zlozvykmi

Nielen fajčenie a zvýšený príjem alkoholu nám môžu pridať vrásky a množstvo nepríjemných zdravotných problémov. Aj dlhé vysedávanie a príliš časté “sladké ničnerobenie” má negatívny dopad na zdravie. Práve pasívne trávenie voľného času bez pohybu alebo záujmov môže spôsobiť, že v starobe budete trpieť demenciou, zníženou pohyblivosťou, odkázanosťou na pomoc iných.

#7 Nezabudnite uvažovať pozitívne

Zmieriť sa s tým, že čas nezastavíme a všetko plynie tak, ako má, nám pomôže nerobiť si zbytočné starosti. Užívať si život môžeme predsa v každom veku. Nezabudnite uvažovať pozitívne, či už ste prekročili osemdesiatku alebo práve vstupujete do obdobia menopauzy.