Samuel robil bežný cvik, život sa mu v sekunde zmenil: Mladík skončil paralyzovaný v nemocnici

Milovník športu (21) sníval o tom, že sa stane policajtom. Všetko sa v sekunde zmenilo! Je pripútaný na lôžko a bojuje o vlastný život.

Samuel O'Sullivan trávil 27.máj ako každý iný deň. Po práci sa vrátil domov do Melbourne. Večer si išiel zacvičiť. Spravil klik, no zrazu pocítil neznesiteľnú bolesť hlavy.Až do príchodu zdravotníkov mu otec musel zachraňovať život masážou srdca. Jeho stav sa však rapídne zhoršoval z minúty na minútu.

V nemocnici ho hneď previezli na operačnú sálu, píše Daily Mail. Lekári zistili, že nadšený športovec má arteriovenóznu malformáciu (AVM), ide o spleť abnormálne prepojených tepien a žíl v mozgu.

Vystrašení rodičia vytvorili internetovú zbierku, kde informovali o smutnom príbehu ich syna. "V priebehu 48 hodín vykonali lekári vysoko rizikovú operáciu mozgu, aby odstránili AVM," napísal mladíkov otec Brenden. "Pri oboch operáciách nás informovali, že ho môžeme stratiť," dodal. Samuel skončil po zákrokoch na jednotke intenzívnej spravodlivosti, s dýchaním mu musel pomáhať pľúcny ventilátor.

Mladík je napriek veľkej snahe lekárov paralyzovaný. Má tiež rozmazané videnie a nedokáže takmer vôbec rozprávať. Komunikuje stláčaním ruky. Rodina je pripravená pomôcť mu bojovať o život. Na internete sa im zatiaľ podarilo vyzbierať 21 000 €. Vyzbierané peniaze majú zaplatiť fyzioterapeutov, ergoterapeutov, rečových terapeutov, pomôcky ako vozíček a zdravotnú posteľ, prispôsobenie domácnosti Samovým potrebám, či špeciálne auto.