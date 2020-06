Syna jej zavraždili, to ale nebolo všetko: Po 4 rokoch ju dostihla správa, ktorá ju zložila

Zdrvená matka zistila, že vraha jej syna prepustili z väzenia prostredníctvom Snapchatu.

Amy Morgan (43) sa tak túto správu dozvedela ešte skôr, než jej ju oficiálne prišli oznámiť policajti. Šok z tejto správy prinavrátil smútok z ťažkej straty, ktorú utrpela v novembri 2015. Vtedy prišla o svojho syna Tylera Thompsona († 16), informuje Mirror.

Jeho vrah, Pravdit Siah (19) bol v auguste 2016 odsúdený na deväť rokov väzenia za vraždu. Nedávno sa opäť dostal na slobodu, pričom si neodsedel ani polovicu svojho trestu. Prepustením sa okamžite pochválil fotkou na Snapchate, ktorú videla zdrvená matka.

Amy je nahnevaná na justičný systém, že dovolil Pravditovi zverejniť správu o svojom prepustení na internete skôr, ako ju o tom niekto informoval. "Zasiahlo ma to ako tona tehál," hovorí. "Ukázal mi to člen rodiny v sobotu (30. mája) a rozzúrilo ma to," dodáva. "Bolo mi povedané, že ho prepustia niekedy v júni, no je to obrovský rozdiel dozvedieť sa o tom takýmto spôsobom. Duševne som sa na to pripravovala," hovorí Amy.

"Dozvedieť sa o tom zo Snapchatu je veľmi netaktné voči nám. Stačil iba jeden hovor - a ten nám aj bol sľúbený. Viem, že tu je COVID-19, no telefóny stále fungujú. Nakoniec mi to oznámili v pondelok a ja som im povedala, že to je v poriadku, Snapchat ich predbehol. Sme v šoku. On si teraz žije svoj život a moje dieťa to urobiť nemôže," dodáva.

Tyler zomrel po bitke na Freeman Road v britskom Leicesteri potom, čo utrpel bodnú ranu na hrudi. Zahynul pred očami jeho staršieho brata Kylea. Do bitky s Pravditom sa zaplietli po tom, čo ten mal ukradnúť peniaze ich rodine. Už štrnásť mesiacov pred spomínaným útokom dostal Pravdit napomenutie za držbu noža.

Amy označuje svojho zosnulého syna za slniečko, ktoré vždy rozdávalo úsmevy. Chýba jej každý deň. Podľa jej slov sa už tešil na vysokú školu a bol odhodlaný bojovať o dobré známky. Minulý rok zazdieľala fotku, kde pri Tylerovom hrobe stoja jeho súrodenci Kyle a sestra Olivia a objímajú sa. Táto situácia so Snapchatom jej príde nechutná. Amy je taktiež zhrozená z toho, že Pravdit si neodsedel ani polovicu trestu.