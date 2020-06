Zaujímavý nápad na Soroške: Prevracaniu áut by mohli zabrániť vetrolamy

Tunel nahradia stromy! Návrh zrýchliť cestu južným ťahom do Košíc popod horský priechod narazil na odpor ekonómov a projekt považujú za nerentabilný.

Napriek tomu sa údolie okolo známych Hrhovských rybníkov aj s mohutnými víchricami stáva pre motoristov bezpečnejším. Prevracaniu áut by totiž mohli zabrániť vysadené vetrolamy.

Úspešný pilotný projekt v neďalekej Turni nad Bodvou spustili už pred šiestimi rokmi. Ide o škôlku, výsadbu energetických porastov, ktoré prioritne majú slúžiť ako palivové drevo pre marginalizované skupiny. Reč je o vŕbach a topoľoch, ktoré však rastú mimoriadne rýchlo.

Skúsený lesník na dôchodku Ladislav Varga z Dolnej Seče o tomto „zázraku“ vie svoje, keďže sa touto drevinou zaoberal až 45 rokov.Keďže v okolí Sorošky sú obrovské problémy s vetrom, ak by sa tu ponechalo niekoľko radov topoľov, boli by vhodným vetrolamom. Samozrejme, bez pozemkových úprav, keďže pozemky v okolí cesty nie sú vysporiadané, by to nešlo,“ vysvetlil.

Z biologického hľadiska však niet žiadnej prekážky. „Dosiahne výšku aj 20 metrov. V týchto podmienkach ročne narastie asi meter, čiže na požadovanú výšku dorastie až za zhruba 20-25 rokov. Jeho účinnosť je 15-násobok výšky stromu, čiže bude výrazne brzdiť silu vetra,“ dodal.