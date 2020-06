Koalícia pripravuje zmeny v stravovaní zamestnancov: Namiesto gastráčov peniaze na účet?!

Odzvoní definitívna klasickým papierovým gastráčom?

Vládna koalícia sa má už onedlho zaoberať materiálom týkajúcim sa aj stravovania zamestnancov a pripravuje sa legislatívný návrh, ktorý by umožnil prispievať namiesto gastráčov aj sumou priamo do mzdy. V čom vidia výhody a nevýhody odborníci na pracovný trh?

Podľa dnes platnej legislatívy dostáva zamestnanec, ak splňa podmienky, príspevok na stravu formou gastrolístkov. Či už vo forme klasických papierových straveniek alebo karty, na ktorú každomesačne posiela určitú hotovosť. Tento povinný príspevok zamestnávateľ nemôže platiť pracovníkom hotovostne k výplate. Rezort hospodárstva však pracuje na zmene, ktorá by mala byť v rámci balíka na zlepšenie podnikateľského prostredia. „Ide o náročný materiál, ktorý obsahuje desiatky návrhov. Vláda by sa mala materiálom zaoberať na budúci týždeň,“ vysvetlila Katarína Svrčeková, hovorkyňa ministertva hospodárstva.

Zmena by mala riešiť aj možnosť vyplácať namiesto klasických gastrolístkov peniaze k výplate. Podľa poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslavy Lukačovičovej tu táto možnosť mala byť dávno. „Z avizovaných informácií sa už v tejto veci dolaďuje len to, či o spôsobe výberu lístkov alebo príspevku na stravu budú rozhodovať v jednotlivých firmách zamestnanci alebo zamestnávatelia,“ uviedla Lukačovičová.

Minimálna hodnota stravnej poukážky je dnes 3,83 eura. Túto sumu musí zamestnávateľ poskytnúť a prispieva minimálne 55 percent. Môže však dať aj viac. „Aktuálne platí, že zamestnávatelia preplácajú stravu nad rámec zákona približne 13 percentám pracovníkov na Slovensku,“ uviedla Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Hotovosť môže narušiť stravovacie návyky

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

Prečo ste proti hotovosti?

- Obávam sa, že zavedením hotovosti by sa postupne stratil tento benefit pre zamestnancov v rámci vyplácanej mzdy. Ak by bolo vyplácanie iba na firmách, prezentovali by ho ako navýšenie mzdy. Spornou by bola aj valorizácia mzdy a ochrana príjmu pred exekúciou.

Zmenilo by sa stravovanie?

Vyplácanie stravného v hotovosti môže mať pritom negatívny vplyv na zdravie zamestnancov, ak obmedzia svoje stravovanie a nebudú čerpať obednú prestávku a neoddýchnu si. Treba si tiež uvedomiť, že závodné stravovanie skoro neexistuje a zamestnávatelia ho často nezabezpečujú.

Čo by bolo lepšie?

Myslím si, že je lepšie podporiť v maximálnej miere elektronizáciu stravných lístkov, ako ich nahradenie finančnou hotovosťou.