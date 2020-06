USA nie je z najhoršieho von ani zďaleka: US Open by sa aj napriek tomu malo uskutočniť

Napriek protestom mnohých tenistov by sa mal grandslamový turnaj US Open uskutočniť v pôvodnom termíne. Uviedol to portál forbes.com.

V New Yorku by sa malo hrať od 31. augusta do 13. septembra.

Oficiálne stanovisko, či sa turnaj uskutoční, by mali organizátori a následne aj mužské a ženské tenisové asociácie ATP a WTA oznámiť v stredu 17. júna. Podľa zdroja sa však už všetky strany dohodli. Turnaj by sa mal konať bez divákov a údajne aj bez novinárov.



Mnoho hráčov zaujalo k usporiadaniu US Open v čase pandémie koronavírusu negatívny postoj. Nevôľu štartovať na ňom prejavili líder svetového rebríčka ATP Srb Novak Djokovič či ženská dvojka Rumunka Simona Halepová. Organizátori navrhujú zaviesť prísne hygienické opatrenia, ktoré zahŕňajú každodenné testy na COVID-19, či účasť iba jedného člena realizačného tímu.