Iránskym úradom sa nepáči, koľko detí rodia miestne ženy: Radikálne opatrenia!

Irán vo svojich štátnych nemocniciach obmedzil služby, ktoré sa týkajú plánovaného rodičovstva. Lekári v týchto zariadeniach už nebudú vykonávať vasektómiu a antikoncepciu budú predpisovať len ženám, u ktorých by tehotenstvo predstavovalo ohrozenie zdravia.

Cieľom opatrenia je podporiť rast populácie. Súkromné ​​kliniky v Iráne budú však tieto služby poskytovať aj naďalej. Informoval o tom v pondelok spravodajský web BBC.

V súčasnosti populácia islamskej republiky rastie o menej ako jedno percento ročne. Ak by úrady nijako nezakročili, mohol by sa Irán podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva do 30 rokov zaradiť medzi krajiny s najstarším obyvateľstvom na svete. Pred dvoma rokmi podľa údajov Svetovej banky predstavoval medziročný rast iránskej populácie 1,4 percenta, v susednom Iraku to bolo 2,3 percenta a v Saudskej Arábii 1,8 percenta. Počet uzatváraných manželstiev a detí počatých v manželstve v Iráne teraz podľa iránskej štátnej agentúry IRNA klesá najmä v súvislosti s ťaživou ekonomickou situáciou.

V máji námestník iránskeho ministra zdravotníctva oznámil, že miera uzatváraných manželstiev v Iráne v uplynulých desiatich rokoch klesla o 40 percent. "S týmto trendom sa staneme jednou z najstarších krajín v nadchádzajúcich 30 rokoch," uviedol Sajid Hamíd Barakátí. Irán zažil populačný boom po islamskej revolúcii v roku 1979, ale zaviedol efektívne opatrenia na kontrolu populačného rastu. Najvyšší duchovný ajatolláh Alí Chameneí povedal, že by chcel, aby sa súčasná populácia 80 miliónov zvýšila na 150 miliónov. Vyzval preto Iráncov, aby mali viac detí.