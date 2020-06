Fernando Muslera utrpel v zápase tureckej ligy hororové zranenie: Futbal si tak skoro nezahrá

Fernando Muslera (33) je dlhoročnou oporou Uruguajskej reprezentácie. Klubové farby háji v tureckom Galatasaray Instanbul, kde pôsobí už takmer 10 rokov.

Na reštart ligy však nebude spomínať v dobrom. V zápase medzi domácim Rizesporom a Galatasarayom prišlo v 24. minúte k nepríjemnemu stretu. Po brejku domácich sa po prudkom centry do pokutového územie snažil ku koncovke dostať český útočník Škoda (34). To mu chcel prekaziť obetavý Muslera, ktorému po strete s Čechom ostali oči pre plač. Jeho noha totiž ostala na dve polovice. Uruguajčan bol okamžite so zlomeninou holennej kosti a fibuly prevezený do nemocnice, kde sa podrobil operácii. Aktuálne by mal byť stabilizovaný, no jeho návrat na trávnik ešte chvíľu potrvá.



Fernandovi želáme skoré uzdravenie a ešte skorší návrat na futbalové trávniky.