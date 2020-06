Trpká príchuť zápasu Olomouca a Plzne: Na Guľovho útočníka sa rasizmus valí z každej strany!

Ďalšie kolo najvyššej českej ligy so sebou prinieslo okrem víťazstva Plzne (0:1) aj niečo, čo v dnešnej dobe nemá v spoločnosti miesto.

Rasizmus. Počas zápasu prišlo k situácii, kedy sa francúzsky útočník Plzne, Jean-David Beauguel (28) ocitol v súboji pri rohovej zástavke. Proti nemu stáli dvaja obráncovia Olomouca. Jean sa pokúsil o kľučku, ktorá mu však nevyšla. Avšak aj po nevydarenom pokuse o zbavenie sa obráncov získal pre svoj klub aspoň rohový kop.



V tom momente nasledovala na Jeanovu adresu rasistická sprška zo sektora olomouckých "fanúšikov." Tí voči nemu začali vydávať opičie zvuky. To sa samozrejme na Francúzovom výkone patrične podpísalo. Hoci si zápas nevychutnal naplno, pre jeho klub mal tento zápas dôležitý trojbodový význam.



Po zápase sa k tomuto nechutnému činu vyjadril aj tréner Plzne, Adrián Guľa. „Incident som samozrejme zaznamenal, Bogyho to veľmi rozrušilo, na jeho výkonu sa to podpísalo. Nečakali sme, že v dnešnej dobe sa niečo takéto môže na štadióne prihodiť. Obzvlášť na poloprázdnom štadióne... Stojíme za hráčom, vyjadrujeme mu absolútnu podporu," povedal Guľa pre český isport.cz.



K situácii sa vyjdril aj samotný aktér Jean-David Beauguel. „Hrám futbal, aby som rozdával radosť ľuďom, ktorí chodia na zápasy. Aby som rozdával radosť deťom, ktoré snívajú, že sa raz stanú profesionálnymi futbalistami. A toto je to, čo uvidia v budúcnosti na štadiónoch? Chce sa mi zvracať. Rád by som vedel, kedy futbalová federácia v Česku začne udeľovať tvrdé tresty za rasistické pokriky. Kedy? Ako je možné, že nikto nič nerobí, keď pár hlúpych fanúšikov priamo na štadióne napodobňuje opice?,"

I play football to give smile and happiness to people who come to watch games .... to give smile and happiness for kids who dream of becoming a professional soccer player one day and this is what they will see at the stadium in the future ??? I want to throw up !!! — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) June 14, 2020 Na Jeanovom Twitteri sa neskôr objavil ďalší rasisticky cielený status od jeho (ne)fanúšika. "Ak sa ti tu nepáči, nikto ti nebráni, aby si išiel hrať futbal do Afriky."



Futbalista na to reagoval naozaj trefne. "Afrika? Ja som predsa z Francúzska. Toto je zmýšľanie v roku 2020."

Africa ???? Mister I’m from France sorry for you !

Mentality in 2020 ! pic.twitter.com/RVgFLeA6yu — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) June 15, 2020

To, či kompetentní z českej ligy vyvedú z tohto incidentu nejakú pokutu prípadne iný postih ukáže až čas.